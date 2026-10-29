İYİ Parti'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı - Son Dakika
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İYİ Parti'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı

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İYİ Parti\'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı
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İYİ Parti\'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende kol kola merdivenlerden inmesi, İYİ Parti içinde farklı tepkilere neden oldu. Samsun Milletvekili Erhan Usta görüntülere “Bunu kabul etmiyorum.” sözleriyle karşı çıkarken, İYİ Partili Mehmet Aslan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Aslan, Dervişoğlu'na destek vererek eleştirilere sert ifadelerle yanıt verdi.

İYİ Parti'den, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Müsavat Dervişoğlu'nun Anıtkabir'deki görüntülerine ilişkin farklı açıklamalar geldi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın tepkisinin ardından Mehmet Aslan, Dervişoğlu'nun Bahçeli ile görüntülerine destek geldi.

İYİ Parti'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı

MEHMET ASLAN'DAN DERVİŞOĞLU'NA DESTEK

İYİ Partili Mehmet Aslan, 29 Ekim töreninde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girerek merdivenlerden inmesine yardımcı olmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Aslan, görüntüleri ilk anda yadırgayanları anlayışla karşıladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Müsavat Dervişoğlu’nun Anıtkabir merdivenlerinde Devlet Bahçeli’nin koluna girip, insani olarak ona yardım etmesini bir anlık yadırgayanları anlayışla karşılıyorum. İYİ Parti Genel Başkanımız gerekirse, tatmin edici bir açıklama yaparak konuya noktayı koyar. Merak etmeyin!”

İYİ Parti'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı

"DEVLET BEY ÇAĞIRSA KOŞA KOŞA GİDERLER"

Mehmet Aslan, açıklamasının devamında görüntüler üzerinden siyasi çıkar elde etmeye çalışanlar olduğunu savundu. Aslan, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: “Ama bundan menfi algı yaparak siyasi menfaat sağlamaya çalışan simsarları da görüyor ve tanıyorum. Onların peşinden gitmeyin, ekmeklerine yağ sürmeyin! Zira Devlet bey onları çağırıp görev, makam verse emin olun koşa koşa giderler… O yüzden bir kaşık suda fırtına yaratmanın anlamı yok.”

ERHAN USTA'DAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GELMİŞTİ

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Bahçeli ve Dervişoğlu'nun kol kola yürüdüğü görüntülere tepki gösteren isimler arasında yer almıştı. Usta, söz konusu görüntülere ilişkin “Bunu kabul etmiyorum.” ifadelerini kullandı. Böylece aynı parti içinden Anıtkabir'de yaşananlara yönelik farklı değerlendirmeler geldi. 

İYİ Parti'de Bahçeli tartışması: Erhan Usta ve Mehmet Aslan ayrıştı
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