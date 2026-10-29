Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi - Son Dakika
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Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

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Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi
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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan Meli Bendeli, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma kapsamında tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yapan oyuncu, kendisini merak edenlere iyi olduğunu söyleyerek seslendi.

Bir dönem Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanınan oyuncu Meli Bendeli, müstehcenlik suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma kapsamında tahliye edildi. Serbest bırakılan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

TAHLİYE SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Oyuncu Meli Bendeli, tahliye edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kendisi hakkında endişelenenlere seslenen Bendeli, iyi olduğunu belirterek, “Ben tahliye oldum, merak edenler için merak etmeyin, iyiyim” ifadelerini kullandı.

Bendeli'nin paylaşımı, tutukluluk sürecinin ardından oyuncunun son durumunu öğrenmek isteyen takipçilerine yönelik ilk açıklaması oldu.

Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

MÜSTEHCENLİK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Daha önce Ahmet Melih Yılmaz adıyla tanınan oyuncu, eylül ayında sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Bendeli hakkında müstehcenlik suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturmanın, sosyal medya platformlarında paylaşıldığı öne sürülen içeriklerle ilgili olduğu bildirilmişti. Bendeli'nin tahliye edilmesiyle birlikte hukuki süreç yeniden gündeme geldi.

ÇUKUR DİZİSİNDEKİ ROLÜYLE TANINDI

Tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan Meli Bendeli, geniş kitleler tarafından özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle tanındı.

Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

Oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda cinsiyet kimliği nedeniyle mesleğini sürdürmekte ve yeni projelerde yer almakta zorluk yaşadığını dile getirmişti. Geçimini sosyal medya üzerinden sağlamak zorunda kaldığını belirten Bendeli, yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekmişti.

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SON DAKİKA: Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi - Son Dakika
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