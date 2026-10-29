Anıtkabir\'deki Cumhuriyet töreninde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet etti

Anıtkabir'deki Cumhuriyet töreninde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Anıtkabir'de düzenlenen törende MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süre baş başa konuştu. Devlet erkanını bir araya getiren törende iki ismin sohbeti kameralar tarafından görüntülendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süre sohbet etti.
SOHBETLERİ KAMERALARA YANSIDI
Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi. Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği görüntüler kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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