Anıtkabir'deki Cumhuriyet töreninde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet etti - Son Dakika
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Anıtkabir'deki Cumhuriyet töreninde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet etti

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Anıtkabir\'deki Cumhuriyet töreninde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet etti
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Anıtkabir\'deki Cumhuriyet töreninde Bahçeli ve Kılıçdaroğlu uzun süre sohbet etti
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için Anıtkabir'de düzenlenen törende MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süre baş başa konuştu. Devlet erkanını bir araya getiren törende iki ismin sohbeti kameralar tarafından görüntülendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süre sohbet etti.

SOHBETLERİ KAMERALARA YANSIDI

Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi. Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği görüntüler kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA
Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet BayramıDevlet BahçeliAnıtkabirPolitika29 EkimGüncelSon Dakika

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