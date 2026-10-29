Trump, Pentagon'da gizli bilgi sızdıran Sylvia'nın görevden alındığını söyledi - Son Dakika
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Trump, Pentagon'da gizli bilgi sızdıran Sylvia'nın görevden alındığını söyledi

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Trump, Pentagon\'da gizli bilgi sızdıran Sylvia\'nın görevden alındığını söyledi
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ABD Başkanı Trump, Pentagon'da Strateji, Planlar ve Politika Direktörlüğü yapan Brett Sylvia'nın gizli bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevden alındığını açıkladı. Trump, Sylvia'nın 'çok büyük sorunlar yaşayacağını' söyleyerek bilgi sızdıranların peşinde olduklarını vurguladı.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için Güney Carolina'da düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti mitingine katılmak üzere Washington'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRDI, BAŞI DERTTE"

Sylvia'nın, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alındığına ilişkin gelişmelerin sorulması üzerine Trump, "Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Başı dertte." ifadelerini kullandı.

Pentagon direktörünün "çok büyük sorunlar yaşayacağını" vurgulayan Trump, "Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hem de uzun vadeli sorunlar." diye konuştu.

Trump, ABD Kongresi'ndeki Demokratların, ara seçimlerde çoğunluğu kazanacakları öngörüsüyle Hegseth'i görevden alma planları yürütmesini de "korkunç" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, "Tek yaptıkları herkesi görevden almaktan bahsetmek. Yani dürüst olmak gerekirse, eğer biz de bu oyunu oynamak isteseydik, en az onlar kadar iyi oynayabilirdik. Ancak şimdi Pete Hegseth'ten bahsediyorlar. O harika bir iş çıkarıyor. O, gerçek bir savaşçı. Bence uzun yıllardır işini en iyi yapan kişi o; pek çok insan da buna katılıyor." ifadelerini kullandı.

"ARAP SEÇMENLER NEZDİNDE GAYET İYİYİM"

Trump, ara seçimlerde Michigan eyaletinden Senato üyeliği için yarışacak Müslüman aday Abdul El-Sayed'in adıyla ve dolaylı olarak dini inancıyla dalga geçmesinin Müslüman seçmenlerin desteğini kaybetmesine yol açacağına inanmadığını ifade etti.

Bu konudaki bir soru üzerine Trump, "Arap seçmenler nezdinde gayet iyiyim. Hatta şöyle söyleyeyim; Michigan'ı büyük bir farkla kazandım ve Arap seçmenlerin oylarını da aldım." diye konuştu.

Brezilya'daki seçimlerde taraf tutmadığını hatırlatan Trump, "Ancak Brezilya'da yaşananları gördüğümde, bunun bir rezalet olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki piyasaların durumuna da değinen Trump, "Piyasalara bir bakın; piyasalar adeta çöktü." dedi ve bunun Güney Amerika ülkesi için "son derece utanç verici bir durum olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'yı arayacağını da söyledi.

Kaynak: AA
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