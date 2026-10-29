Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi - Son Dakika
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Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi

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Deniz Baysal\'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
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Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle dikkat çeken Deniz Baysal, hayatındaki değişimi anlattı. Son iki yılda inanç dünyasında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten ünlü oyuncu, gördüğü bir rüyanın ardından hayatının farklı bir yöne ilerlediğini söyledi. TRT Tabii'de çektiği Ayşe Şasa yapımının kendisi için dönüm noktası olduğunu açıklayan Baysal, İslam tasavvufunu okumaya başladığını ve bu sürecin kendisine çok iyi geldiğini ifade etti.

Deniz Baysal, gördüğü bir rüyanın ve rol aldığı Ayşe Şasa yapımının hayatında yarattığı değişimi anlattı. Ünlü oyuncunun inanç ve tasavvuf üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi

DENİZ BAYSAL'DAN DİKKAT ÇEKEN İNANÇ AÇIKLAMASI

Özel hayatına ilişkin açıklamalarda da bulunan oyuncu, son iki yılda yaşadığı manevi değişimden söz etti. Zorlu bir boşanma süreci geçiren Baysal, inancın hayatındaki yerinin değiştiğini ve bu süreçte kendisini daha iyi hissetmeye başladığını anlattı. 

Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi

Ünlü oyuncu, İslam'ın kendisi için ne ifade ettiğini son iki yılda öğrendiğini belirterek yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi: "İnsanın Allah'ı bulmasının ne demek olduğunu öğrendim bu 2 sene içinde. Bana inanılmaz iyi geldi. Bilgi vardır, çok yanlış insanlar konuşur inançla ilgili ve seni aslında uzaklaştırırlar. Ama ben bir rüya gördüm ve sonrasında o sonsuz sevgiyi hissettim. Benim için hayat daha kolay olmaya başladı. Ne kadar çok inanırsam o kadar mutlu oldum. Anlatmayayım rüyalar çok anlatılmaz derler. Ölümü gördüm diyebilirim, ne kadar hafif bir şey olduğunu... Hissettiğim şeyi tarif edemem. Biz TRT Tabii'de bir iş çektik, Ayşe Şasa... Aslında ben onunla birlikte benim hayatım değişti. Ben İslâm tasavvufunu okumaya başladım ve bana çok iyi geldi. Başka kapılar açtı."

Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Taşacak Bu DenizDeniz BaysalAyşe ŞasaTRT TabiiDiziTrtSon Dakika

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