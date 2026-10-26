Denizli Çivril\'de ilkokul ve ortaokul yerine 9 derslikli okulun yapımına başlandı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesi'nde mevcut ilkokul ve ortaokulun yerine yapılacak yeni eğitim yerleşkesinde çalışmalar başladı. Okulun 2028-2029 eğitim öğretim yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Karayahşiler Mahallesi'nde eğitim altyapısını güçlendirecek yeni okul projesinde çalışmalar başladı. Karayahşiler İlkokulu ve Ortaokulunun yerine inşa edilecek yeni eğitim yerleşkesinde hafriyat ve saha temizliği çalışmaları sürüyor.

15 Ekim'de başlayan ve 300 gün olarak planlanan yapım sürecini yerinde inceleyen Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök, proje alanını ziyaret ederek yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette Karayahşiler Mahalle Muhtarı Hayati Özdemir de hazır bulundu.

İlkokul, ortaokul ve ana sınıfı aynı çatı altında olacak

Karayahşiler Mahallesi'nde inşa edilecek yeni eğitim yerleşkesi, ilkokul ve ortaokulun yanı sıra ana sınıfını da bünyesinde barındıracak. Toplam 9 dersliğin bulunacağı okulda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına yönelik konferans salonu, laboratuvar ve kütüphane gibi alanlar da yer alacak.

Modern donanımıyla bölgedeki öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen yeni okulun, daha nitelikli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunması amaçlanıyor. Yaklaşık 170 öğrencinin bulunduğu belirtilen Karayahşiler Mahallesi'nde hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla bölgenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Yapım süreci 300 gün olarak planlanan yeni okulun, 2028-2029 eğitim öğretim yılında hizmete açılması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karayahşiler'deki öğrenciler, modern ve donanımlı bir eğitim yerleşkesinde eğitim görme imkanına kavuşacak.