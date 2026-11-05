Çivril'de ilkokul öğrencilerinin kampanyasında yaklaşık 140 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Çivril'de ilkokul öğrencilerinin kampanyasında yaklaşık 140 ünite kan toplandı

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Çivril\'de ilkokul öğrencilerinin kampanyasında yaklaşık 140 ünite kan toplandı
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Denizli Çivril'deki İsmail Özcan İlkokulu öğrencilerinin Kızılay iş birliğiyle yürüttüğü kampanyada iki programda yaklaşık 140 ünite kan toplandı. Kızılay'ın gönderdiği hediyeler için düzenlenen törende velilerin ilgisiyle ikinci program yapıldı ve yaklaşık 40 ünite kan toplandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde İsmail Özcan İlkokulu öğrencilerinin öncülük ettiği Kızılay kan bağışı kampanyasına gösterilen yoğun ilgi, öğrencilere ödül olarak döndü. İki ayrı programda yaklaşık 140 ünite kan bağışı toplandı.

Çivril İsmail Özcan İlkokulu'nda öğrencilerin toplumsal dayanışma bilinciyle başlattığı kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ailelerini ve vatandaşları kan bağışına teşvik ederek örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Ekim ayında düzenlenen ilk kampanyada yaklaşık 100 ünite kan bağışı toplandı. Kampanyaya öncülük eden öğrencilerin çabalarını takdir eden Kızılay, öğrencilere oyuncak ve eğitim malzemeleri gönderdi. Bu hediyelerin takdim edilmesi amacıyla okulda ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreni için okulda bulunan Kızılay ekiplerini gören veliler de kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Bunun üzerine ikinci bir bağış programı gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 ünite kanın toplandığı etkinlikte ilk bağışları İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök ile Okul Müdürü Mehmet Saraç yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Mehmet Gök, kampanyaya öncülük eden öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür ederek çocukların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Mehmet Saraç da öğrencilerin duyarlılığının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Çivril'de kan bağışı rekorunun okulumuzda kırılması bizleri son derece mutlu etti. Sorumlu ve toplumsal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmek en büyük gururumuzdur." ifadelerini kullandı.

İsmail Özcan İlkokulu'nda gerçekleştirilen kampanya, öğrencilerin küçük yaşta kazandıkları yardımlaşma ve dayanışma bilincinin topluma nasıl katkı sağlayabileceğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA
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