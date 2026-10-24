Denizli Çivril Gürpınar'da Chandler cevizi hasadı başladı, 300 ton hedefleniyor - Son Dakika
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Denizli Çivril Gürpınar'da Chandler cevizi hasadı başladı, 300 ton hedefleniyor

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Denizli Çivril Gürpınar\'da Chandler cevizi hasadı başladı, 300 ton hedefleniyor
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Denizli Çivril Gürpınar\'da Chandler cevizi hasadı başladı, 300 ton hedefleniyor
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Çivril'e bağlı Gürpınar Mahallesi'nde Chandler ceviz hasadı başladı; bu sezon 300 ton rekolte hedefleniyor. Çivril ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan mahallede, yüksek yağ oranı ve aromasıyla öne çıkan ceviz tatlı ve baklava üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde ceviz üretiminin önemli merkezlerinden Gürpınar Mahallesi'nde hasat başladı.

Chandler cinsi ceviz üretimiyle öne çıkan mahallede, yüksek verim ve kalite üreticileri sevindirirdi.

Çivril'deki ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşıladığı belirtilen Gürpınar Mahallesi'nde bu sezon 300 ton rekolte hedefleniyor. Yüksek yağ oranı, iç doluluğu ve aromasıyla öne çıkan bölge cevizi, özellikle tatlı ve baklava üreticileri tarafından tercih ediliyor.

Bu yıl ceviz fiyatının en az 200 lira seviyesinde olması gerektiğini düşündüklerini ifade eden Nacaklı, ithal cevizin yerli ürünün fiyatını baskılamak için kullanıldığını öne sürdü.

Bölgedeki cevizlerin kalitesinde iklim ve toprak özelliklerinin etkili olduğunu belirten Nacaklı, Gürpınar'ın yanı sıra Cabar, Karalar ve Karabedirler mahallelerinde yetiştirilen cevizlerin de nitelikleriyle öne çıktığını söyledi.

Nacaklı, Bulkaz Dağı'ndan gelen esintinin ve bölgenin toprak yapısının ceviz yetiştiriciliği açısından avantaj sağladığını dile getirerek, "Gürpınar, Cabar, Karalar ve Karabedirler hattında yetişen cevizler, Bulkaz Dağı'ndan gelen esinti ve zengin toprak yapısı sayesinde daha iri, yağlı ve lezzetli oluyor. Ceviz rüzgarı ve esintiyi sever, ovamız da buna çok müsait. Bu nedenle baklava ve tatlı üreticileri özellikle bizim cevizimizi arıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
DenizliEkonomiÇivrilGüncelSon Dakika

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