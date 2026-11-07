Denizli’de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli’de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli’de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli’nin Çivril ilçesinde yamaç paraşütü ile kalkış yaptıktan sonra düşen 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yamaç paraşütü ile kalkış yaptıktan sonra düşen 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çivril'in Tokça Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan bir kişi kaza geçirdi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaDenizliÇivrilSon Dakika

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike Günlük ve saatlik ev kiralayanları tedirgin eden tehlike
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşu dehşeti 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
17:27
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:11:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli’de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android