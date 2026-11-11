Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, 785 kilometre giderek Edirne'deki askerlere üzüm götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, 785 kilometre giderek Edirne'deki askerlere üzüm götürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, 785 kilometre giderek Edirne\'deki askerlere üzüm götürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Denizli'nin Çivril ilçesinden aldığı üzümleri 785 kilometre yol katederek Edirne'ye götüren 76 yaşındaki 'Elmacı Dede' Muhammet Yılmaz, 13 saatlik yolculuğu tamamladı. Yılmaz, üzümleri Edirne'deki askerlere ikram edecek.

Denizli'de yaşayan ve askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu kez Edirne'deki Mehmetçik için yola çıktı.

Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyon bölgelerinde görev yapan askerlere yıllardır meyve götüren Yılmaz, Denizli'nin Çivril ilçesinden temin ettiği üzümleri aracıyla Edirne'ye getirdi.

Denizli'den Edirne'ye 785 kilometrelik yolu 13 saatte tamamlayan Yılmaz, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 9. Hudut Tugay Komutanlığı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere üzüm ikram edecek.

Yılmaz, AA muhabirine, bugüne kadar Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları başta olmak üzere Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki birçok operasyon bölgesine giderek askerlerle bir araya geldiğini söyledi.

Hakkari, Şırnak, Van, Çukurca ve Yüksekova'daki askeri birlikleri de ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, sınır hattındaki Mehmetçik'e moral vermek için uzun yıllardır yolculuk yaptığını anlattı.

Ramazan ayında Şam'a giderek Emevi Camisi önünde çocuklara bayramlık kıyafet, şeker ve çeşitli hediyeler dağıttığını ifade eden Yılmaz, imkanları ölçüsünde insanları sevindirmeye çalıştığını dile getirdi.

"Tek amacım askerlerimizin gönüllerine dokunabilmek"

Askerlere duyduğu sevginin kendisini yollara düşürdüğünü belirten Yılmaz, elma sezonu henüz başlamadığı için bu kez üzüm getirdiğini söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen ziyaretlerini sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yediden yetmişe Türk milletinin askerimizin arkasında olduğunu ispatlamak için 76 yaşına girmeme rağmen hala görevimin başındayım. Askerlerimize manevi destek vermek, saflarında yer alabilmek için buradayım.

Amacım bir nebze de olsa onların gönüllerine dokunabilmek. Tek amacım bu, çünkü hedef Kızılelma'dır. Hedef Kızılelma'nın anlamı da güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Alem-i İslam'ın hükmü altına gireceğine inanmış olmamızdır."

Kaynak: AA
Muhammet YılmazYerel HaberlerSavunmaDenizliÇivrilGüncelEdirneYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Kanada’da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir Kanada'da hemşireden erkek hastasına akılalmaz birliktelik teklifi: Sağlığına iyi gelir
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü
Suudi Arabistan resmen onayladı Türkiye ile tarihi anlaşma Suudi Arabistan resmen onayladı! Türkiye ile tarihi anlaşma
Bu nasıl oyun Türkiye’de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı Bu nasıl oyun! Türkiye'de bir okulda kaydedilen görüntü infial yarattı
Altında dengeler değişti Fed’den piyasaları sarsan mesaj Altında dengeler değişti! Fed'den piyasaları sarsan mesaj
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:36
Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na açık çek Tek şartı var
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
09:09
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
09:07
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
08:09
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:03:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Elmacı Dede Muhammet Yılmaz, 785 kilometre giderek Edirne'deki askerlere üzüm götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android