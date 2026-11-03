Çivril Devlet Hastanesi günde 2 bin hastaya hizmet veriyor

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi, günde yaklaşık 2 bin hastaya sağlık hizmeti sunarak, çevre ilçelerin de önemli sağlık merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

100 yatak kapasitesiyle hizmet veren Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi, yalnızca ilçe merkezine değil, çevre yerleşim yerlerine de sağlık hizmeti sunuyor. Bekilli, Baklan ve çevre ilçelerin yanı sıra Uşak'ın Karahallı ve Sivaslı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar da sağlık hizmeti almak için Çivril'i tercih ediyor. Günlük yaklaşık 2 bin hastanın başvurduğu hastane, bölgenin sağlık ihtiyacında önemli bir rol üstleniyor.

Hastanede sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Yeni tıbbi cihazların kazandırılmasıyla endoskopi gibi tanı ve tedavi hizmetlerinin altyapısı güçlendirilirken, farklı branşlarda doktorların ilçeye kazandırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Denizli şehir merkezine olan uzaklık nedeniyle Çivril'deki hastanenin kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, daha kapsamlı sağlık hizmetlerinin ilçede sunulmasını talep ediyor.