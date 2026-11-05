Denizli Çivril'de üç sürüye saldıran kurtlar bir haftada 31 koyunu telef etti - Son Dakika
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Denizli Çivril'de üç sürüye saldıran kurtlar bir haftada 31 koyunu telef etti

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Denizli Çivril\'de üç sürüye saldıran kurtlar bir haftada 31 koyunu telef etti
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde son bir haftada üç sürüye saldıran kurtlar 31 koyunun telef olmasına neden oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler zarar görürken mahalle sakinleri ve hayvancılık birliği üyeleri yetkililerden acil önlem istedi.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde son bir haftada üç ayrı sürüye saldıran kurtlar, toplam 31 koyunun telef olmasına neden oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler büyük zarara uğrarken mahalle sakinleri yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde son bir haftada yaşanan kurt saldırıları, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları mağdur etti. Üç ayrı sürüyü hedef alan kurtlar, toplam 31 koyunu telef ederek üreticilere büyük maddi zarar verdi. Yaşanan saldırılar mahalle halkında da tedirginliğe neden oldu. Gürpınar Mahallesi'nde meydana gelen saldırılarda Osman Erhan'a ait 10, Bayram Yürüş'e ait 4 ve Cemal Gültekin'e ait 17 koyun telef oldu. Kısa süre içerisinde yaşanan üç ayrı saldırı, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerini derinden etkiledi. Sürülerini otlatırken hayvanlarını kaybeden çobanlar büyük üzüntü yaşadı.

Yıllardır emek vererek yetiştirdikleri koyunları kaybetmenin hem maddi hem de manevi açıdan kendilerini zor durumda bıraktığını belirten üreticiler, hayvanların ailelerinin en önemli geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Büyük emeklerle büyüttükleri hayvanların telef olması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getiren yetiştiriciler, zararlarının karşılanmasını istedi.

Üreticilerden yetkililere acil önlem çağrısı

Bölgede kurt saldırılarının artmasına dikkat çeken üreticiler ve hayvancılık birliği üyeleri, yetkililere çağrıda bulundu. Kurt saldırılarının küçükbaş hayvancılığa ciddi zarar verdiğini belirten mahalle sakinleri, sürülerin korunması ve yeni kayıpların önlenmesi için acil ve kalıcı tedbirler alınmasını talep etti.

Kaynak: İHA
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