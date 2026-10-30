Denizli Çivril'deki okulda güçlendirme başladı, 205 öğrenci TOKİ Altınova'da okuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Çivril'deki okulda güçlendirme başladı, 205 öğrenci TOKİ Altınova'da okuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril\'deki okulda güçlendirme başladı, 205 öğrenci TOKİ Altınova\'da okuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1982'de açılan Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda yenileme ve güçlendirme çalışmaları başladı. Çalışmaların Temmuz'a kadar tamamlanması öngörülürken, 205 öğrenci eğitimini geçici olarak TOKİ Altınova Anadolu Lisesi'nde sürdürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1982 yılında eğitim öğretime açılan Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nda yenileme ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık iki hafta önce başlayan çalışmalar Temmuz ayına kadar tamamlanacak.

Çıtak Mahallesi'nin önemli eğitim kurumları arasında yer alan okul, geniş fiziki imkanları ve farklı alanlarıyla bölgedeki çok sayıda öğrenciye hizmet veriyor. Toplam 24 dersliğin bulunduğu okulda konferans salonu, yemekhane, iş eğitimi salonu, kantin ve spor odası da yer alıyor. Uzun yıllardır bölgenin eğitim hayatına katkı sağlayan okulda yürütülen çalışmalarla bina daha sağlam ve yenilenmiş bir yapıya kavuşturulacak.

Eğitim geçici olarak başka okulda sürüyor

Güçlendirme çalışmaları nedeniyle öğrenciler eğitim öğretim faaliyetlerini geçici olarak TOKİ Altınova Anadolu Lisesi'nde sürdürüyor. Okulda toplam 205 öğrenci eğitim görüyor. Okul Müdürü Serkan Erday, çalışmaların Temmuz ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti. Yenileme sürecinin bitmesiyle öğrencilerin 2027-2028 eğitim öğretim yılında kendi okullarında yeniden ders başı yapacak.

Yürütülen güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla Çıtak Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu'nun, yenilenen binasında önümüzdeki yıllarda da bölge çocuklarının eğitimine katkı sunmaya devam etmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkAnadolu LisesiAltınovaDenizliÇivrilGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim Menajerinden itiraf Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a derbi sonrası şaşırtan ceza Nedeni skorbord
Galatasaray'a derbi sonrası şaşırtan ceza! Nedeni skorbord
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: Denizli Çivril'deki okulda güçlendirme başladı, 205 öğrenci TOKİ Altınova'da okuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android