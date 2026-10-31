Denizli Çivril'de kadınlar kışlık ekmek için bir çuval unu imeceyle yufkaya çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Çivril'de kadınlar kışlık ekmek için bir çuval unu imeceyle yufkaya çevirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril\'de kadınlar kışlık ekmek için bir çuval unu imeceyle yufkaya çevirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çatlar Mahallesi'nde kadınlar, kışlık ekmek ihtiyacı için imece usulüyle bir araya gelip bir çuval undan yufka hazırlıyor. Sabah namazından sonra başlayıp öğle saatlerine kadar süren çalışmada hazırlanan yufkalar kış boyunca tüketiliyor.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çatlar Mahallesi'nde kadınlar, kışlık ekmek hazırlığı için imece usulü bir araya geliyor. Sabah namazının ardından başlayan mesai, öğle saatlerine kadar sürerken bir çuval undan hazırlanan yufkalar kış boyunca sofralardaki yerini alıyor.

Çivril'in Çatlar Mahallesi'nde komşular, geleneksel imece kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kışlık ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen kadınlar, el birliğiyle hamur yoğurup yufka açıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma, yardımlaşma ve sohbet eşliğinde devam ediyor.

Aysun Şahin, komşularıyla birlikte her yıl kışlık ekmek hazırladıklarını belirterek, bir çuval undan yaptıkları yufkaları kış boyunca tükettiklerini söyledi. Sabah namazından sonra işe koyulduklarını anlatan Şahin, hazırlıkların öğle namazına kadar tamamlandığını ifade etti. Yufka açımı sırasında bezdirme de hazırladıklarını anlatan Şahin, küçük parçalar halinde açılan hamurların sacda pişirildiğini belirtti. Pişen bezdirmelerin üzerine tereyağı sürülüp içine tulum peyniri konulduğunu söyleyen Şahin, bu yöresel lezzeti sıcak çay eşliğinde tükettiklerini dile getirdi.

Kış sofralarının vazgeçilmezi

Hazırlanan yufkalar yalnızca ekmek olarak değil, sarma ve dolma yapımında da kullanılıyor. Böylece yaz ve sonbahar aylarında yapılan hazırlıklar, kış boyunca mutfakların önemli ihtiyaçlarından birini karşılıyor. Çatlar Mahallesi'nde sürdürülen imece geleneği, kadınların dayanışmasını güçlendirirken geçmişten bugüne taşınan yöresel mutfak kültürünün de yaşatılmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDenizliÇivrilEkmekYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf’a ayın öğrencisi ödülü Sağanakta tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden Yusuf'a ayın öğrencisi ödülü
Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
13:29
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
13:24
Para var, huzur var Mbappe’nin malikanesi dudak uçuklatıyor
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
11:33
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 13:39:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Denizli Çivril'de kadınlar kışlık ekmek için bir çuval unu imeceyle yufkaya çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android