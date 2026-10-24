Yeşil Çivril Belediyespor sahasındaki ilk maçında Manavgatspor\'a 3-0 yenildi

0 mağlup oldu.

Çivril İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayan mücadelede ev sahibi ekip, taraftarı önündeki ilk maçına galibiyet hedefiyle çıktı. Karşılaşmanın 21. dakikasında golü bulan Manavgatspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya baskılı başlayan yeşil-beyazlı ekip, beraberlik golü için rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamayan Çivril temsilcisi, aradığı golü bulamadı.

Ev sahibi ekibin beraberlik için yüklendiği dakikalarda hızlı hücumlarla etkili olan Manavgatspor, 70. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skoru değiştirmek için ataklarını sürdüren Yeşil Çivril Belediyespor, rakip savunmayı aşamadı. Konuk ekip, 90. dakikada bulduğu golle karşılaşmanın sonucunu belirledi. Mücadele Manavgatspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Yeşil Çivril Belediyespor, sahasındaki ilk maçında puan alamadı. Karşılaşmanın ardından futbolcuların yaşadığı üzüntü dikkat çekerken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.