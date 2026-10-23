Denizli Valisi Köşger, Çivril'de 132 kapasiteli gündüz bakımevinin açılışına katıldı - Son Dakika
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Denizli Valisi Köşger, Çivril'de 132 kapasiteli gündüz bakımevinin açılışına katıldı

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Denizli Valisi Köşger, Çivril\'de 132 kapasiteli gündüz bakımevinin açılışına katıldı
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Çivril'de 2-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek 132 öğrenci kapasiteli Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi, iş insanı Uğur Türk'ün katkılarıyla törenle hizmete açıldı. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı açılışta kurdele kesilerek tesisin resmi açılışı yapıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, İş İnsanı Uğur Türk tarafından hayata geçirilen "Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Çivril'de 2-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan ve 132 öğrenci kapasitesine sahip Deniz Yıldızı Gündüz Bakımevi'nin açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, eğitim müesseselerinin önemine dikkat çekti. Çivril halkının hayırseverliğine vurgu yapan Vali Köşger, başka şehirlere giderek zenginleşmiş olsalar dahi Çivrillilerin memleketlerini unutmadıklarını, inşa ettikleri eğitim ve hayır eserleriyle şehrin gelişimine ile insan kaynağının niteliğine büyük katkı sunduklarını ifade etti.

Eskilerin "Şerefü'l-mekan bi'l-mekin" sözüne atıfta bulunan Vali Köşger, "Yani bir yerin şerefi, orada oturanların kıymetince şereflidir. Bir şehre sahip çıkarsanız, kendi şehrinize öncelikle değer verirseniz, oraya böyle eğitim müesseseleri, hayır müesseseleri kazandırırsanız oranın kıymeti o nispetle artar" dedi.

"İnsan kaynağımızın niteliğini artırmalıyız"

Tarım, ticaret, sanayi ve tüm sektörlerde Denizli'nin iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Köşger, bu iddianın sürdürülebilmesi için insan kaynağının niteliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Eğitimin anne karnında başladığını ve çocukların yetiştirilmesinde helal lokmanın büyük önem taşıdığını belirten Köşger, annelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği gündüz bakımevlerinin kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Vali Köşger konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi değerlerimizden, örfümüzden, ananemizden, milli benliğimizden ve milli kimliğimizden kopmadan dünyanın en kaliteli insanlarını yetiştirmemiz lazım. Dünyada söz sahibi olmamız için bunu sürdürebilmemiz şart. Bu anlamda çok güzel bir bina inşa edilmiş. İçindeki eğitimin niteliği de eğitim kadrosu da aynı şekilde çağın bilgisiyle ve teknolojisiyle donanmış." Gündüz bakımevinin yapımında emeği geçen İş İnsanı Uğur Türk başta olmak üzere herkese teşekkür eden Vali Köşger, tesisin Çivril'e ve Denizli'ye hayırlı olmasını diledi. Eğitim kurumu için yapılan duaların ardından kurdele kesilerek bakımevinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Vali Köşger ve beraberindeki heyet, açılışın ardından binada incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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