Deprem uzmanı Ahmet Ercan\'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili yaptığı paylaşımla tartışma başlattı. Ercan, kutlamalara katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in etkinliği siyasi bir toplantıya dönüştürdüğünü öne sürdü.

"CUMHURİYET BAYRAMI SİYASETE ALET EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, Cumhuriyet Bayramı'nın tüm toplumun ortak değeri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kadıköy Bağdat Caddesinde ulusun bayramı olan Cumhuriyet Bayramı, parti mitingi gibi kullanılarak siyasete alet edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için toplanan değişik siyasi görüşteki toplumun önüne Özgür Özel geçerek, kutlamayı bir Yeni Parti toplantısına çevirmesi kabul edilemez. Fırsatçılıktır. Bu çok yakışıksızdır."

"AYNISINI ERDOĞAN, BAHÇELİ YAPSAYDI NE DERDİNİZ?"

Eleştirilerini sürdüren Ercan, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iktidar veya muhalefet tarafından siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Düşünün! Aynısını Erdoğan, Bahçeli yapsaydı ne dersiniz? Ulusal bayramlar sağcı, solcu herkesin bayramıdır, ne iktidar ne de muhalefetçe siyasi amaçları için kullanılamaz."

"SÜRÜ MÜYÜZ BİZ, SÜRÜ MÜ?"

Paylaşımında siyasi partilere yönelik eleştiriler de yönelten Ercan, Sırbistan'daki gençlerin protestolarını örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: "Biz akıllanmayacağız; Sırbistanlı gençlerin iktidar ve muhalefeti bir yana bırakarak sessiz devrim yaptıklarını göremedik mi? Bundan kendimize ders çıkartmadık mı? Türkiye'de her partinin oligarşinin bir parçası olduğunu hâlâ göremiyor muyuz? Bu çıkar düzeninde, bu tür yaklaşım bir çözüm değildir. Sürü müyüz biz, sürü mü? Kendimize aynı telden çalan, çerçeve bölünme yasasına evet diyen bir kişiyi yeni çoban atıyoruz?"

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ

Ercan'ın açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, Özgür Özel'in Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını savunurken, bazıları da deprem uzmanının siyasi değerlendirmelerini eleştirdi.

Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

- "İnanılmaz gerçekten. Geçen sene de oradaydı. Belediye başkanının yanında olmasının ne gibi bir mahsuru var? Herkes işine baksın!"

- "Bu mu dert oldu? Ülkede olup bitenlere hiç ses çıkarmayıp bu güzel ve anlamlı günde muhteşem kutlamaya laf mı söylüyorsunuz?"

- "Kendi uzmanlığınız olan konularda yorum yapmanız yeterli. Belli ki bu konular sizi aşıyor."

- "Bunun jeofizikle ne alakası var hocam?"

Ercan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları üzerinden yönelttiği eleştiriler, sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya gelmesine neden oldu.