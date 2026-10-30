Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırının yankıları sürerken, çalınan varlıkların nasıl hareket ettirildiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganların ele geçirdikleri kripto paraların bir bölümünü Ethereum'a (ETH) dönüştürdüğü belirlenirken, güvenlik endişeleri piyasalarda sert satışları beraberinde getirdi. Bitcoin 76 bin dolar seviyelerine kadar gerilerken, kaldıraçlı işlemlerde yaklaşık 1,5 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

HACKERLAR ÇALDIKLARI PARALARI ETHEREUM'A DÖNÜŞTÜRDÜ

Kripto para piyasasını sarsan Binance saldırısında yeni bir aşamaya geçildi. Blockchain analiz şirketi Bitquery'nin incelemesine göre saldırganlar, ele geçirdikleri dijital varlıkların bir bölümünü farklı kripto paralara dönüştürerek çeşitli cüzdanlara aktardı.

Saldırganların özellikle değeri ABD dolarına sabitlenen stablecoin varlıklarını Ethereum'a çevirmeye yöneldiği tespit edildi.

Analizde, saldırganların Binance'ten yaklaşık 200 bin ETH ele geçirdiği, daha sonra çalınan diğer kripto paralarla yaklaşık 290 bin ETH daha satın aldığı belirtildi.

Bu işlemlerin önemli bir kısmının Uniswap gibi merkeziyetsiz kripto para platformları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

PARAYI DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN YÜZDE 15 FAZLA ÖDEDİLER

Saldırganların işlemleri hızlı gerçekleştirmek amacıyla ciddi maliyetleri göze aldığı ortaya çıktı.

Blockchain verilerine göre çalınan stablecoin varlıklarının Ethereum'a dönüştürülmesi sırasında bazı işlemlerde piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 15 üzerinde maliyet oluştu.

Bu durum, saldırganların varlıkları mümkün olduğunca hızlı hareket ettirmeye öncelik verdiğine işaret ediyor.

Uzmanların incelemelerinde, bazı kripto varlıkların önce yeni oluşturulan cüzdanlara aktarıldığı, ardından merkeziyetsiz borsalarda başka varlıklara dönüştürüldüğü belirlendi.

3,1 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO PARA HACKERLARIN ELİNDE

Bitquery'nin 30 Ekim sabahı blockchain kayıtları üzerinden yaptığı incelemede, saldırganların kontrolündeki adreslerde yaklaşık 3,1 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunduğu tespit edildi.

Bu varlıkların büyük bölümünü Bitcoin ve Ethereum oluştururken, farklı ağlarda tutulan diğer kripto paraların da saldırganların kontrolündeki cüzdanlarda bulunduğu belirtildi.

İncelemenin yapıldığı sırada en büyük Bitcoin ve Ethereum cüzdanlarındaki varlıkların hareket ettirilmediği, bazı Ethereum adreslerinde ise diğer kripto paraların ETH'ye dönüştürülmesine devam edildiği görüldü.

Aynı incelemede, söz konusu varlıkların kripto para borsalarına veya işlem geçmişini gizlemeye yarayan karıştırıcı hizmetlere aktarıldığına ilişkin bir işlem tespit edilmedi.

BİTCOİN 6 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Binance saldırısının ardından kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

Bitcoin, cuma günü Asya piyasalarındaki işlemlerde yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 76 bin 368 dolara kadar geriledi. Bu seviye, son altı haftanın en düşük noktası olarak kayıtlara geçti.

Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde düşerek 2 bin 178 dolara kadar indi. Ethereum böylece yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Binance ekosistemiyle bağlantılı BNB de satış baskısından etkilendi. BNB'nin fiyatı 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 5 gerileyerek 709,70 dolara düştü.

Kripto para piyasasındaki satış dalgası yalnızca dijital varlıklarla sınırlı kalmadı. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in hisseleri yüzde 4,8, Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Strategy'nin hisseleri ise yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

1,5 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON TASFİYE EDİLDİ

Kripto para fiyatlarındaki ani düşüş, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları da ağır biçimde etkiledi.

Piyasa verilerine göre yaklaşık 1,5 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi. En büyük kayıplar, kripto para fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlarda yaşandı.

Tasfiyelerin yaklaşık 468 milyon dolarlık bölümü Bitcoin, 358 milyon dolarlık bölümü ise Ethereum işlemlerinde gerçekleşti.

Sert fiyat hareketleri, yatırımcıların kripto para piyasasındaki güvenlik risklerini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

BÜYÜK YATIRIMCILAR PARALARINI BORSALARDAN ÇEKMEYE BAŞLADI

Saldırının etkileri Binance'in dışına da taşmaya başladı.

Kripto para piyasasındaki gelişmelere yakın kişilerin aktardığı bilgilere göre kurumsal yatırımcılar, saldırının ardından merkezi kripto para borsalarında tuttukları dijital varlıkları çekmeye yöneldi.

Bu hareketin yalnızca Binance ile sınırlı kalmadığı, diğer merkezi borsalardaki varlıkların güvenliğinin de yatırımcılar tarafından yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Ancak yatırımcıların toplam ne kadar varlık çektiği ve bu paraların hangi platformlara aktarıldığı henüz netleşmedi.

DEV BANKADAN KRİPTO PARA PİYASASI İÇİN UYARI

Uluslararası bankacılık kuruluşu Standard Chartered da Binance saldırısının ardından kripto para piyasasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bankanın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoffrey Kendrick, saldırı ve varlıkların dondurulmasına ilişkin gelişmelerin kripto para fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kendrick, olayın bütün ayrıntıları ortaya çıkmadan ve dondurulan varlıkların durumuna açıklık getirilmeden piyasalarda yeni bir denge oluşmasının zor olabileceğine dikkat çekti.

Kripto para fiyatlarında kısa vadede düşüş baskısının devam edebileceğini ifade eden Kendrick, yaşananların yatırımcıları merkeziyetsiz borsalara yöneltebileceğini değerlendirdi.

BINANCE 3 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞI DONDURDU

Binance yönetimi, saldırıdan etkilenen yaklaşık 3 milyar dolarlık kripto varlığın iş ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilerek dondurulduğunu açıkladı.

Tether yaklaşık 1,57 milyar dolarlık USDT varlığını dondururken, Circle da 800 milyon doların üzerinde USDC için benzer bir adım attı.

Ripple'ın yaklaşık 200 milyon dolarlık varlığı dondurduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial da saldırıyla ilişkili varlıkların hareketini engellemek için çalışmalara katıldı.

Buna karşın yaklaşık 3,3 milyar dolarlık bölümün tamamının akıbetine ilişkin Binance tarafından henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

SALDIRININ BİR MÜHENDİSİN BİLGİSAYARINDAN BAŞLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Binance'in ilk incelemelerine göre saldırganlar, şirketin mühendislerinden birine ait dizüstü bilgisayarı ele geçirerek sistemlere erişim sağlamış olabilir.

Bu erişim üzerinden yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirildiği değerlendirilirken, şirket olayın bütün aşamalarını ortaya çıkarmak için teknik incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Binance, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve saldırı nedeniyle oluşan bütün kayıpların şirket kaynaklarıyla karşılanacağını açıkladı.

Para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulmasının ardından hizmetlerin yeniden başlatılması için güvenlik kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

KRİPTO PARA TARİHİNİN EN BÜYÜK SALDIRISI

Yaklaşık 6,3 milyar dolarlık büyüklüğüyle Binance olayı, şimdiye kadar bildirilen en büyük kripto para saldırısı olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Şubat 2025'te Bybit borsasına düzenlenen saldırıda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kripto varlık çalınmıştı.

Binance saldırısının yaklaşık dört kat daha büyük olması, kripto para sektöründeki güvenlik önlemlerini yeniden tartışmaya açtı.

Soruşturma sürerken piyasalarda gözler hem saldırganların kontrolündeki milyarlarca dolarlık varlıkların hareketine hem de Binance'in atacağı yeni adımlara çevrildi.