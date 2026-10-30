Binance TR\'den kritik karar: Kripto varlık çekimleri bir süreliğine askıya alındı

Binance TR'den kritik karar: Kripto varlık çekimleri bir süreliğine askıya alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kripto para platformu Binance TR, kullanıcıların kripto varlık çekim işlemlerini tedbir gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı. Şirketin açıklamasına göre platformdaki tüm varlıklar güvende; alım satım, TL yatırma ve çekme ile kripto yatırma işlemleri ise normal şekilde yapılabiliyor.
Binance TR, platformda tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Şirket'ten yapılan açıklamada, platformdaki işlemlere ilişkin bilgi verildi.
ALIM SATIM VE TL İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Binance TR platformu üzerinde alım satım, Türk lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Öte yandan, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Gelişmeler hakkında resmi kanallarımız üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğimizi ifade eder, bu bilgilendirmeler haricinde farklı kaynaklardan gelen bilgi akışına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."
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