Binance TR'den kritik karar: Kripto varlık çekimleri bir süreliğine askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Binance TR'den kritik karar: Kripto varlık çekimleri bir süreliğine askıya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance TR\'den kritik karar: Kripto varlık çekimleri bir süreliğine askıya alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para platformu Binance TR, kullanıcıların kripto varlık çekim işlemlerini tedbir gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı. Şirketin açıklamasına göre platformdaki tüm varlıklar güvende; alım satım, TL yatırma ve çekme ile kripto yatırma işlemleri ise normal şekilde yapılabiliyor.

Binance TR, platformda tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Şirket'ten yapılan açıklamada, platformdaki işlemlere ilişkin bilgi verildi.

ALIM SATIM VE TL İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kullanıcı güvenliğinin en büyük öncelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Binance TR'deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu bir kez daha teyit ederiz. Binance TR platformu üzerinde alım satım, Türk lirası yatırma ve çekme ile kripto varlık yatırma dahil olmak üzere tüm diğer hesap işlevleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Öte yandan, tedbir amaçlı olarak yalnızca kripto varlık çekim işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Ekiplerimiz, gerekli tüm adımları mümkün olan en güvenli ve eksiksiz biçimde tamamlamak için aralıksız çalışmaktadır. Gelişmeler hakkında resmi kanallarımız üzerinden bilgilendirmelere devam edeceğimizi ifade eder, bu bilgilendirmeler haricinde farklı kaynaklardan gelen bilgi akışına itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: AA
Kripto ParaEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
Müge Anlı’nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti
Lüksün böylesi Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
14:55
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:00:14. #7.12#
SON DAKİKA: Binance TR'den kritik karar: Kripto varlık çekimleri bir süreliğine askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android