Binance'deki 6,3 milyar dolarlık soyguna ilişkin FBI'dan açıklama! Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor işaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Binance'deki 6,3 milyar dolarlık soyguna ilişkin FBI'dan açıklama! Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor işaret edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Binance\'deki 6,3 milyar dolarlık soyguna ilişkin FBI\'dan açıklama! Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor işaret edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Binance'e 29 Ekim'de düzenlenen ve 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın çalındığı saldırıyla ilgili FBI'dan açıklama geldi. FBI, Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor oluşumunu sorumlu tuttu. Çalınan varlıkların büyük kısmının Ethereum'a çevrildiği aktarıldı; sektördeki kuruluşlardan bu adreslerle işlem yapmamaları istendi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore'yi, kripto para borsası Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalmakla suçladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'deki hırsızlığın arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunun değerlendirildiği ve söz konusu siber faaliyetin "TraderTraitor" olarak bilinen bir oluşumla bağlantılı olduğu bildirildi.

ÇALINANLAR ETHEREUM'A ÇEVRİLDİ

Açıklamada, FBI'ın ABD Gizli Servisi ve İç Gelirler Servisinin Ceza Soruşturmaları Birimi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, saldırganların çalınan varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum'a (ETH) dönüştürdüğünün gözlemlendiği kaydedildi.

Çalınan varlıkların, daha sonraki aklama aşamalarına hazırlanmak amacıyla merkeziyetsiz finans platformları ve anlık takas hizmetleri aracılığıyla dönüştürülerek aklanmaya devam edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu hırsızlıkla bağlantılı varlıkları tutan veya geçmişte tutmuş olan ve Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor aktörleri tarafından işletildiği ya da bu kişilerle yakın bağlantılı olduğu belirtilen kripto para adresleri de paylaşıldı.

FBI, kripto para sektöründeki özel kuruluşlara, TraderTraitor bağlantılı adreslerle gerçekleştirilen veya bu adreslerden kaynaklanan işlemleri engelleme çağrısında bulundu.

3 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirket daha sonra yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriKuzey KoreKuzey KoreEthereumEkonomi29 EkimGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son Her şey 89. dakikada değişti Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Orhan Gencebay ve Tarkan’ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti
09:47
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü Alkollü sürücüye ceza yağdı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı
09:33
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:13:03. #7.13#
SON DAKİKA: Binance'deki 6,3 milyar dolarlık soyguna ilişkin FBI'dan açıklama! Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor işaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android