Mohamed Salah'tan Denizlispor'a imza! Dubai'deki çekimde formayı imzaladı - Son Dakika
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Mohamed Salah'tan Denizlispor'a imza! Dubai'deki çekimde formayı imzaladı

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Mohamed Salah\'tan Denizlispor\'a imza! Dubai\'deki çekimde formayı imzaladı
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Dubai'de reklam filmi çeken Trabzonsporlu Mohamed Salah, Denizlili reklamcı Ahmet Kılınçlı'nın isteğiyle Denizlispor ve Yeşil Çivril Belediyespor formalarına imza attı. Mısırlı yıldızın adı yıllar önce El-Saka aracılığıyla Denizlispor'la anılmıştı. Bugün amatör ligde mücadele eden kulüp, sezonun ilk maçında sahaya çıkamadığı için hükmen mağlup sayıldı.

TRABZONSPOR'un dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Dubai'deki bir reklam çekiminde şu an amatörde yer alan, bir dönem kapısından döndüğü iddia edilen Türk futbolunun köklü ekiplerinden Denizlispor'un formasını imzaladı. Denizlili reklamcı Ahmet Kılınçlı, Dubai'de gerçekleşen reklam filmi çekiminin ardından memleketinin takımına ait formaları Salah'a imzalattı. Trabzonlu sosyal medya fenomeni Köksal Baba'yla reklam çekimi için Dubai'de kameraların karşısına geçen Salah, Kılınçlı'nın memleketi Denizli'nin amatör liglerdeki temsilcileri Yeşil Çivril Belediyespor ve Denizlispor'un formalarını imzaladı.

YILLAR ÖNCE DENİZLİ'YE ÖNERİLMİŞTİ

Yıllarca Süper Lig'de yer alıp son olarak 2021'de küme düşen Denizlispor'un Mısırlı eski yabancılarından El-Saka'nın Salah'ı henüz ülkesinde genç bir futbolcuyken Denizli'ye önerdiği ortaya çıkmıştı. O dönem Mısır'ın Al Mokawloon Al Arab takımından Denizlispor'a transferi gerçekleşmeyen Salah, 2012'de Basel formasıyla Avrupa'ya adım atarak, Chelsea, Fiorentina, Roma'da forma giydikten sonra Liverpool'da efsane olup Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı. Salah bu sezon başında ise Türk futbolunun en önemli transferlerinden biri olarak Trabzonspor'a imza attı.

60 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ MAÇA ÇIKAMADI

Trendyol Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra borçları yüzünden aldığı transfer yasaklarıyla paraşütsüz amatör kümeye gerileyen Denizlispor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den düştüğü Denizli Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta da ilk maçına çıkamadı. Sezon öncesi kadro oluşturamayan Denizlispor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynanması gereken Denizli Sarayköy Spor karşılaşmasında sahada yer almadı.

Türkiye'yi daha önce UEFA Kupası'nda temsil ederek 2002-2003 sezonunda 3 tur atlayıp, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya karşı çeyrek finalin kapısından dönen Denizlispor, 60 yıllık tarihinde ilk kez resmi bir müsabakaya çıkmayarak hükmen mağlubiyet aldı. Sahaya çıkmayarak maçı 3-0 hükmen kaybeden Denizlispor bir daha sahaya çıkmazsa küme düşürülecek.

Kaynak: DHA
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