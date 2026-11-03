Çivril'de Menderes Nehri'nde balık ölümleri görüldü, suyun rengi siyaha döndü - Son Dakika
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Çivril'de Menderes Nehri'nde balık ölümleri görüldü, suyun rengi siyaha döndü

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Çivril\'de Menderes Nehri\'nde balık ölümleri görüldü, suyun rengi siyaha döndü
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Denizli'nin Çivril ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nde balık ölümleri yaşandı, suyun rengi siyaha döndü. Mahalle sakinleri, kirliliğin Dinar'daki sanayi tesisleri ve bir meyve suyu fabrikasından kaynaklandığını iddia ederek Işıklı Gölü için acil önlem istedi.

Büyük Menderes Nehrinin Denizli'nin Çivril ilçesinden geçen bölümünde görülen balık ölümleri ve suyun renginin siyaha dönmesi, bölge halkını endişelendirdi. Kirliliğin Işıklı Gölünü de tehdit ettiğini ileri süren vatandaşlar, yetkililerden acil inceleme ve önlem alınmasını istedi.

Ege Bölgesinin önemli su kaynaklarından Büyük Menderes Nehrinin Çivril'in Gökgöl Mahallesi'nden geçen bölümünde balık ölümleri yaşandı. Nehirdeki suyun renginin değiştiğini belirten mahalle sakinleri, kirliliğin Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinden kaynaklandığını iddia etti.

Işıklı Gölü için tehlike çanları çalıyor

Büyük Menderes Nehri'nin beslediği Işıklı Gölü'nde de kirlilik endişesi yaşanıyor. Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan ve çok sayıda su kuşuna yaşam alanı sağlayan gölün doğal dengesinin bozulabileceğini belirten vatandaşlar, yaşanan durumun yalnızca balık ölümleriyle sınırlı kalmamasından endişe ediyor.

Bölge sakinleri, Dinar ilçesindeki bir meyve suyu fabrikasından nehre atık su bırakıldığını öne sürerek, sorunun uzun süredir devam ettiğini savundu.

"Artık Nehre Giremiyoruz"

Gökgöl Mahallesi sakinlerinden 77 yaşındaki Ramazan Ceylan, geçmiş yıllarda Büyük Menderes Nehrinde 15-20 kilogram ağırlığında balıklar avladıklarını belirterek, kirlilik nedeniyle artık nehre giremediklerini söyledi. Ceylan, yaşanan durumun balık popülasyonuna ciddi zarar verdiğini ifade etti.

"Kirli su göldeki balık çeşitliliğini yok etti"

Gölde balık çeşitliliğinin neredeyse kalmadığını savunan 70 yaşındaki Server Ceylan de "Önceden gölde ıstakoz, dişli, sazan, kadife balıkları olmak üzere çeşitlilik çoktu. Fakat 15 yıldır Dinar'dan gelen kirli sudan dolayı balıklar yok oldu. Gölümüz tehlike altında. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Yetkililer sesimizi duysun" dedi.

Muhtardan yetkililere acil çağrı

Gökgöl Mahalle Muhtarı Mehmet Akar ise nehre yıllardır atık su bırakıldığını iddia ederek, yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını dile getirdi. Kirliliğin yalnızca mahalleyi değil, nehrin geçtiği bütün bölgeleri ilgilendirdiğini belirten Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır Menderes Nehri'ne atık bırakılıyor. Sesimizi duyuramıyoruz, doğal yaşam katlediliyor. Atık sular nedeniyle gölün rengi siyaha dönüyor. Balıklar ve nilüferler tehdit altında. Bu durum yalnızca balık ölümleriyle sınırlı değil. Menderes Nehri ve Işıklı Gölü, Çivril başta olmak üzere birçok bölgede tarımsal sulama için kullanılıyor. Bu kirlilik sulama yoluyla sofralarımıza kadar ulaşıyor. Bugün balıklar ve kuşlar ölüyor, yarın insanlar ölecek. Bir an önce tedbir alınmalı."

Bölge halkı, Büyük Menderes Nehri ve Işıklı Gölü'ndeki kirliliğin kaynağının belirlenmesini, sudan ve atık deşarj noktalarından numune alınarak analiz yapılmasını istedi. Vatandaşlar, çevreye zarar verenler hakkında gerekli işlemlerin başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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