Çivril'de İsmail Özcan İlkokulu velileri kan bağışıyla 100 üniteye ulaştı - Son Dakika
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Çivril'de İsmail Özcan İlkokulu velileri kan bağışıyla 100 üniteye ulaştı

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Çivril\'de İsmail Özcan İlkokulu velileri kan bağışıyla 100 üniteye ulaştı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde İsmail Özcan İlkokulu'nda öğrencilerin öncülük ettiği Kızılay iş birliği kampanyasında veliler bir günde yaklaşık 100 ünite kan bağışladı. Bu rakamın Kızılay'ın Çivril'de okullarda düzenlediği kampanyalar arasında en yüksek bağış olduğu belirtildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde İsmail Özcan İlkokulu öğrencilerinin öncülük ettiği kan bağışı kampanyasında veliler seferber oldu. Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte bir günde yaklaşık 100 ünite kan toplanırken, çalışma ilçedeki okul kampanyaları arasında en yüksek bağış rakamına ulaştı.

Çivril İsmail Özcan İlkokulu'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, öğrencilerin duyarlılığı ve velilerin yoğun katılımıyla örnek bir dayanışma hareketine dönüştü. Türk Kızılay iş birliğiyle okul bahçesinde oluşturulan kan bağışı noktasına gelen veliler, ihtiyaç sahiplerine umut olmak için bağışta bulundu.

Öğrencilerin ailelerini ve yakın çevrelerini kan bağışına teşvik etmesiyle büyüyen kampanyada, gün sonunda yaklaşık 100 ünite kan toplandı. Elde edilen rakamın, Türk Kızılay'ın Çivril'de okullarda düzenlediği kampanyalar arasında ulaşılan en yüksek bağış miktarı olduğu belirtildi. Kampanyanın başarısında öğrencilerin gösterdiği çaba önemli rol oynadı. Kan bağışının hayat kurtarmadaki önemini ailelerine anlatan çocuklar, velilerinin de bu anlamlı çalışmaya katılmasını sağladı. Gün boyunca devam eden bağışlara yoğun ilgi gösterilirken, mesai saatleri nedeniyle kampanyaya katılamayan vatandaşlardan gelen talepler üzerine etkinliğin bir gün daha uzatılmasının değerlendirildiği bildirildi.

"Çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz"

İsmail Özcan İlkokulu Müdürü Mehmet Saraç, kampanyanın öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilinci oluşturması açısından önemli olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sosyal farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Saraç, öğrencilerin kan bağışının önemini ailelerine anlatarak kampanyaya öncülük ettiğini söyledi. Bir günde yaklaşık 100 ünite kan bağışına ulaşılmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Saraç, kampanyaya destek veren velilere ve emek harcayan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA
İsmail ÖzcanDenizliKızılayÇivrilEğitimGüncelSağlıkSon Dakika

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