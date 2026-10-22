Çivril'de tarım arazileri kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için taranıyor - Son Dakika
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Çivril'de tarım arazileri kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için taranıyor

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Çivril\'de tarım arazileri kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için taranıyor
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Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazilerinde periyodik tarama yaparak entegre mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla gereksiz kimyasal ilaç kullanımının önüne geçilmesi, maliyetlerin azaltılması ve doğal denge ile insan sağlığının korunması hedefleniyor.

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitkisel üretimde verimliliği artırmak, kimyasal ilaç kullanımını en aza indirmek, insan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla yürüttüğü entegre mücadele (IPM) çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlüğe bağlı teknik personel, Çivril genelindeki tarım arazilerinde periyodik arazi taramaları gerçekleştirerek bitkilerde görülebilecek hastalık ve zararlıları takip ediyor. Çalışmalar kapsamında üretim alanlarının mevcut durumu gözlemlenerek bitkisel üretimi olumsuz etkileyebilecek unsurların belirleniyor.

Kimyasal kullanımının azaltılacak

Entegre mücadele çalışmalarıyla tarımsal üretimde yalnızca kimyasal mücadele yöntemlerine bağlı kalınmaması, ihtiyaç duyulduğunda uygun mücadele yöntemleri ile değerlendirilecek. Bu kapsamda zararlı organizmaların izlenmesi, hastalık ve zararlıların yoğunluğunun belirlenmesi ve üretim alanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Böylece gereksiz kimyasal ilaç kullanımının önüne geçilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve doğal denge korunacak.

İnsan sağlığı ve çevre korunacak

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin sahadaki çalışmalarıyla üretim alanlarının yakından takip edilmesi, bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve tarımsal ürünlerde kalite ve verimlilik artacak. İlçede sürdürülen arazi taramalarıyla üretim sezonu boyunca tarım alanlarının gözlemlenmesi ve üreticilerin doğru mücadele yöntemleri konusunda desteklenecek.

Entegre mücadele uygulamaları, tarımsal faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlarken faydalı organizmaların korunması açısından da önem taşıyor.

Kaynak: İHA
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