Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi - Son Dakika
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Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

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Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
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“Anne Yarısı” dizisinde anne ve oğlu canlandıran Esra Dermancıoğlu ile Cihangir Ceyhan, bu kez Dermancıoğlu’nun sunduğu programda bir araya geldi. Ünlü oyuncunun kendisini güzel bulup bulmadığını sorduğu Ceyhan, “Tipim değilsin” yanıtını verdi.

Esra Dermancıoğlu, sunduğu programda “Anne Yarısı” dizisindeki rol arkadaşı Cihangir Ceyhan’ı ağırladı. Dizide anne ve oğlu canlandıran ikilinin sohbetinde Dermancıoğlu, konuğuna dış görünüşüyle ilgili bir soru yöneltti.

Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

“SEN KEYİFLİ BİR İNSANSIN”

Dermancıoğlu, “Sence ben tatlı, güzel bir kadın mıyım? Erkek olarak beni nasıl buluyorsun? Doğru söyle bak” diye sordu.

Ceyhan’ın “Sen keyifli bir insansın. Seni seviyoruz” yanıtıyla yetinmeyen sunucu, “Çok ayıp! Tip olarak güzel miyim?” diyerek sorusunu tekrarladı. Oyuncu bu kez “Yok, tipim değilsin” karşılığını verdi.

Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

MEYVE BENZETMESİ YAPTI

Dermancıoğlu’nun “Allah kahretsin! Senin tipin nasıl?” sorusu üzerine Ceyhan, beğenisini şu sözlerle anlattı:

“Ben standart tipleri seviyorum. Senin farklı bir tipin olduğu için alışık değiliz. Sonradan Türkiye’ye gelen eksport meyveler gibisin.”

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SON DAKİKA: Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi - Son Dakika
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