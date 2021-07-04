Son Dakika Ceyhan Haberleri

- Dün Dün 17:15 Şehit çocuğunu sünnet düğününde babasının meslektaşları yalnız bırakmadı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın oğlu 9 yaşındaki Batuhan'ı sünnet düğününde babasının mesai arkadaşları, yalnız bırakmadı.
- Dün Dün 10:31 Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden
Seyhan Belediyesi "Dikimevi" kamu kurumlarından aldığı siparişleri teslim etmeye devam ediyor.
- Dün Dün 10:11 Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
- Dün Dün 08:24 Adana'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.
- Dün Dün 00:14 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı karşıtlarına ateş püskürdü: Bu salgın böyle bitmez
Salgının başından beri yaptığı çarpıcı yorumlarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ceyhan, "Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez" dedi. Ceyhan, insanların aşıya karşı aklının çelinmesinin de büyük vebal olduğunu söyledi.
- 04.07.2021 04 Tem 18:09 Anadolu Harikalar Diyarı'na kısıtlamasız pazar gününde yoğun ilgi
İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı, normalleşmenin ilk pazar gününde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
- 04.07.2021 04 Tem 16:20 Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.
- 04.07.2021 04 Tem 13:55 Denizde kaybolan Şahin'in cansız bedeni bulundu
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize giren Şahin Acar (15), suda kayboldu.
- 04.07.2021 04 Tem 11:06 Karalar: "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çaba göstereceğiz"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.
- 04.07.2021 04 Tem 10:08 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
- 04.07.2021 04 Tem 01:36 Son dakika... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
- 04.07.2021 04 Tem 01:16 3 Temmuz 2021 Haberleri
3 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- 04.07.2021 04 Tem 00:57 17 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce 17 yaşındaki kızı kaçıran ve saklandığı evde yakalanan şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edilirken, kızın ağabeyinden özür diledi.
- 04.07.2021 04 Tem 00:57 Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"
SAMSUN (İHA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaklara girip girmeyecekleri konusuna değinerek, "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz" dedi.
- 03.07.2021 03 Tem 22:06 Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2)
ÖMER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi.
- 03.07.2021 03 Tem 17:09 Adana'da 17 yaşındaki kızı kaçırıp alıkoyduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Adana'da kaçırıldığı iddia edilen genç kız kurtarıldı, şüpheli tutuklandı.
- 03.07.2021 03 Tem 17:04 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara sitem etti. Prof. Dr. Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" ifadelerini kullandı.
- 03.07.2021 03 Tem 15:05 Kız çocuğunu kaçırıp alıkoyan zanlı tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce 17 yaşındaki kızı kaçıran ve saklandığı evde yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- 03.07.2021 03 Tem 15:00 Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI
Son dakika haberleri... ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.?nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.
- 03.07.2021 03 Tem 14:08 Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı
ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.'nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.
- 03.07.2021 03 Tem 13:32 Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaklara girip girmeyecekleri konusuna değinerek, "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz" dedi.
- 03.07.2021 03 Tem 11:23 Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu
Adana'da yaşanan olayda evinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür ekipler tarafından aranan genç kız, jandarmanın yaptığı baskınla kurtarıldı. Bulunan genç kıza dakikalarca sarılan aile, kaçıran kişinin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kızı zorla alıkoyan 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.
- 03.07.2021 03 Tem 11:06 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığını bildirdi.
- 03.07.2021 03 Tem 10:32 Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
Bir son dakika haberine göre Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı Adana'nın Kozan ilçesinden kaçırılarak alıkonulan 17 yaşındaki kız, Ceyhan'da alıkonulduğu eve yapılan baskınla kurtarılarak ailesine teslim edildi Kızı kaçıran 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz gözaltına alındı Adana'nın...
- 03.07.2021 03 Tem 09:26 Evinin önünden zorla araca bindirilip kaçırılan genç kız, baskınla kurtarıldı! Ailesiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı
Adana'da evinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür aranan genç kız, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla kurtarıldı. Kavuşma anında 17 yaşındaki kıza dakikalarca sarılan ailesi ve yakınları, duygusal anlar yaşadı. Genç kızı zorla alıkoyan 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.
- 02.07.2021 02 Tem 14:05 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadıYARGITAY Ceza Genel Kurulu, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili yargılanan 54 sanıktan 18 sanığa verilen cezaları onadı.
- 02.07.2021 02 Tem 13:40 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadı
YARGITAY Ceza Genel Kurulu, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili yargılanan 54 sanıktan 18 sanığa verilen cezaları onadı.
- 02.07.2021 02 Tem 10:30 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması ile ilgili davada aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" ve "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından verilen hapis cezalarını onadı.
- 01.07.2021 01 Tem 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından 50 yaş ve üzerine 3. doz aşılama yapılacağını açıklamış ve uygulama bugünden itibaren başlamıştı. Türkiye'de başlayan 3. doz aşılama sürecine ise Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tepki gösterdi. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararın hiçbir bilimsel açıklaması olmadığını belirten Ceyhan, "Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz" ifadelerini kullandı.
- 01.07.2021 01 Tem 15:12 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta'dan Kanal İstanbul için referandum talebi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal İstanbul tartışmalarının sağlıklı şekilde ilerlemediğini belirterek bu proje için referandum yapılmasını talep etti.
- 01.07.2021 01 Tem 14:31 Başkan Karalar: "Çalışmayan, bize PKK'lı diyen insanları çıkarttık"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, görev sürecinde belediyeden yaklaşık 3 bin kişinin ayrıldığını, bunun bin 300, bin 400'ünün kendileri tarafından işten çıkarıldığını, yaklaşık 300'ünün de son 3 ayda alındığı için gönderildiğini belirterek, "Çalışmayan, bize PKK'lı...
- 01.07.2021 01 Tem 10:05 Demirci çırağı Muhammet'in büyük başarısı
Demirci çırağı Muhammet'in büyük başarısı Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 kardeşli Muhammet Beytekin hem demircide çırak olarak çalışıp hem de okuluna devam ederek girdiği LGS'de 459 puan alıp, 0.
- 01.07.2021 01 Tem 00:17 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)'11 YILDIR AYNI ANAHTARI AYNI KİLİDE SOKUP ÇIKARIYORSUNUZ'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışını yapmak için Aydın'a geldi.
- 30.06.2021 30 Haz 16:00 Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi yaralandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
- 30.06.2021 30 Haz 08:01 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 30.06.2021 30 Haz 00:00 Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet
Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde ilk adım 26 Haziran'da atılırken hükümete verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kanal İstanbul projesine harcanan kaynakların tarım ve Samsun-Ceyhan arası boru hattına harcanması gerektiğini belirten Perinçek, "Bu proje İstanbul için bir cinayet. İstanbul kanalına "hayır" diyoruz. İstanbul kanalı bir hikâye. Niçin bu akıl almaz iş yapılıyor?" dedi.
- 29.06.2021 29 Haz 12:23 Girişimci kadınlara 765 bin TL hibe desteği
Gıda sektöründeki girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı'nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı.
- 29.06.2021 29 Haz 09:22 HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir BBSK) oldu.
- 28.06.2021 28 Haz 20:48 Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada
Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Güngören'de 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
- 28.06.2021 28 Haz 20:41 Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ
Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangın, yaklaşık 4 hektarlık alana zarar verdi.
- 28.06.2021 28 Haz 20:07 Adana Gibi Başkan Seçimden Seçime Değil, İhtiyaç Olduğunda Halkın Yanında
Adana Gibi Başkan seçimden seçime değil, ihtiyaç olduğunda halkın yanındaZeydan Karalar köylüyü yeniden milletin efendisi yapmaya kararlıTufanbeyli'yi hizmete boğan ve iki günde 30 köy gezen Zeydan Karalar'ı halk bağrına bastıTufanbeyli'nin yarım asırlık su, asbestli boru ve yol sorunları...
- 28.06.2021 28 Haz 17:20 Adana-Ceyhan depreminin 23. yıl dönümü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1998 yılında meydana gelen depremin 23. yıl dönümünde anma töreni düzenledi.
- 28.06.2021 28 Haz 15:54 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor
- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa ulaştı.
- 28.06.2021 28 Haz 15:07 Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan markalar yurt dışına açılacak
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programının bitirme projesi dersi kapsamında öğrenciler tarafından oluşturulan markalardan ilk 3'e girmeye hak kazanan projelerin, İngiltere'de piyasaya sürülebilmesi için görüşmelerin...
- 28.06.2021 28 Haz 09:34 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 27.06.2021 27 Haz 13:31 Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: "23 yıl öncesini yaşamamak için çalışıyoruz"
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, 23 yıl öncesini yaşamamak için tüm kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.
- 27.06.2021 27 Haz 11:53 Ceyhan depreminin 23. yılında JMO'dan deprem yönetim riski sistemi çağrısı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998'de meydana gelen ve 145 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin 23. yılı nedeniyle açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, deprem risk yönetim sisteminin bir an önce kurulması gerektiğine dikkat çekti.
- 25.06.2021 25 Haz 17:07 Emet'te sokak hayvanları için mamamatik
Emet'te sokak hayvanları için mamamatik Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi ile Türk Kızılay Emet Temsilciliği projesi kapsamında, Emet Belediye Başkanlığı katkıları ile sokak hayvanlarına tedarik edilen iki adet mamamatik hizmete girdi.
- 25.06.2021 25 Haz 13:23 Son dakika haberleri! 'Dünyada pandemi nedeniyle 210 milyon çocuk okulsuz kaldı'
Son dakika gelişmesine göre 'Dünyada pandemi nedeniyle 210 milyon çocuk okulsuz kaldı'SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bugün için dünyada Covid-19 pandemisi nedeni ile 1,5 milyar çocuk okul kapanmalarından etkilenmiş, 210 milyon çocuk tamamen okulsuz kalmıştır" dedi.
- 25.06.2021 25 Haz 09:07 İlçenin Tarihi Sorunu Çözülüyor
İmamoğlu Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldıİlçenin tarihi sorunu çözülüyorBüyükşehir ilçelerin atıksu arıtma tesisi sorununu teker teker çözüyorZeydan Karalar, "Zor mali koşullara rağmen yapılanlar; hesap, kitap, mantalite, iyi yönetim işidir.