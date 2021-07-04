Son Dakika Ceyhan Haberleri

17:15 Şehit çocuğunu sünnet düğününde babasının meslektaşları yalnız bırakmadı ADANA'nın Ceyhan ilçesinde şehit polis memuru Süleyman Çakır'ın oğlu 9 yaşındaki Batuhan'ı sünnet düğününde babasının mesai arkadaşları, yalnız bırakmadı.

10:31 Belediyelerin işçi kıyafetleri Seyhan Dikimevi'nden Seyhan Belediyesi "Dikimevi" kamu kurumlarından aldığı siparişleri teslim etmeye devam ediyor.

08:24 Adana'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı.

00:14 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı karşıtlarına ateş püskürdü: Bu salgın böyle bitmez Salgının başından beri yaptığı çarpıcı yorumlarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ceyhan, "Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez" dedi. Ceyhan, insanların aşıya karşı aklının çelinmesinin de büyük vebal olduğunu söyledi.

18:09 Anadolu Harikalar Diyarı'na kısıtlamasız pazar gününde yoğun ilgi İç Anadolu'nun en büyük sosyal yaşam merkezlerinden Anadolu Harikalar Diyarı, normalleşmenin ilk pazar gününde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

16:20 Adana'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu Adana'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

13:55 Denizde kaybolan Şahin'in cansız bedeni bulundu ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde dün gece yüzmek için denize giren Şahin Acar (15), suda kayboldu.

11:06 Karalar: "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çaba göstereceğiz" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kadınlarımızın her alanda güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

10:08 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

00:57 17 yaşındaki çocuğu kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce 17 yaşındaki kızı kaçıran ve saklandığı evde yakalanan şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edilirken, kızın ağabeyinden özür diledi.

00:57 Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var" SAMSUN (İHA) – Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaklara girip girmeyecekleri konusuna değinerek, "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz" dedi.

22:06 Serinlemek için sulama kanalına giren Ömer'in cansız bedeni bulundu (2) ÖMER'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesinden Su Altı Dalgıç Polis Ekiplerinin gelmesiyle arama çalışmalarına hız verildi.

17:04 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs aşılarına ilişkin önyargı içeren paylaşımlara sitem etti. Prof. Dr. Ceyhan, "Karpuz seçimini bile deneyimine güvenip karpuzcuya bırakan halkın, salgın ve aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor" ifadelerini kullandı.

15:05 Kız çocuğunu kaçırıp alıkoyan zanlı tutuklandı Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce 17 yaşındaki kızı kaçıran ve saklandığı evde yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

15:00 Son dakika haber: KAÇIRILAN GENÇ KIZI JANDARMA KURTARDI Son dakika haberleri... ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.?nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

14:08 Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı ADANA'nın Kozan ilçesinde Mustafa K.'nin (28) evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı Z.G. (17) adlı genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

13:32 Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaklara girip girmeyecekleri konusuna değinerek, "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz" dedi.

11:23 Evinin önünden kaçırılan genç kız, yapılan baskınla kurtarıldı! Ailesine kavuşma anı yürekleri burktu Adana'da yaşanan olayda evinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür ekipler tarafından aranan genç kız, jandarmanın yaptığı baskınla kurtarıldı. Bulunan genç kıza dakikalarca sarılan aile, kaçıran kişinin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kızı zorla alıkoyan 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

11:06 Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan 3,6 milyar varil petrol taşındı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığını bildirdi.

10:32 Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı Bir son dakika haberine göre Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı Adana'nın Kozan ilçesinden kaçırılarak alıkonulan 17 yaşındaki kız, Ceyhan'da alıkonulduğu eve yapılan baskınla kurtarılarak ailesine teslim edildi Kızı kaçıran 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz gözaltına alındı Adana'nın...

09:26 Evinin önünden zorla araca bindirilip kaçırılan genç kız, baskınla kurtarıldı! Ailesiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı Adana'da evinin önünden zorla bir araca bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür aranan genç kız, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla kurtarıldı. Kavuşma anında 17 yaşındaki kıza dakikalarca sarılan ailesi ve yakınları, duygusal anlar yaşadı. Genç kızı zorla alıkoyan 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılacak.

14:05 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadıYARGITAY Ceza Genel Kurulu, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili yargılanan 54 sanıktan 18 sanığa verilen cezaları onadı.

13:40 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında verilen cezaları onadı YARGITAY Ceza Genel Kurulu, terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili yargılanan 54 sanıktan 18 sanığa verilen cezaları onadı.

10:30 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulması ile ilgili davada aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" ve "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından verilen hapis cezalarını onadı.

16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından 50 yaş ve üzerine 3. doz aşılama yapılacağını açıklamış ve uygulama bugünden itibaren başlamıştı. Türkiye'de başlayan 3. doz aşılama sürecine ise Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tepki gösterdi. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararın hiçbir bilimsel açıklaması olmadığını belirten Ceyhan, "Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz" ifadelerini kullandı.

15:12 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Usta'dan Kanal İstanbul için referandum talebi İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Kanal İstanbul tartışmalarının sağlıklı şekilde ilerlemediğini belirterek bu proje için referandum yapılmasını talep etti.

14:31 Başkan Karalar: "Çalışmayan, bize PKK'lı diyen insanları çıkarttık" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, görev sürecinde belediyeden yaklaşık 3 bin kişinin ayrıldığını, bunun bin 300, bin 400'ünün kendileri tarafından işten çıkarıldığını, yaklaşık 300'ünün de son 3 ayda alındığı için gönderildiğini belirterek, "Çalışmayan, bize PKK'lı...

10:05 Demirci çırağı Muhammet'in büyük başarısı Demirci çırağı Muhammet'in büyük başarısı Adana'nın Ceyhan ilçesinde 12 kardeşli Muhammet Beytekin hem demircide çırak olarak çalışıp hem de okuluna devam ederek girdiği LGS'de 459 puan alıp, 0.

00:17 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyona çıkma' teklifi (3)'11 YILDIR AYNI ANAHTARI AYNI KİLİDE SOKUP ÇIKARIYORSUNUZ'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasının açılışını yapmak için Aydın'a geldi.

08:01 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

00:00 Hükümete verdiği destekle bilinen Perinçek'ten Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken çıkış: Bu proje bir cinayet Muhalefetin şiddetle karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde ilk adım 26 Haziran'da atılırken hükümete verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Kanal İstanbul'la ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kanal İstanbul projesine harcanan kaynakların tarım ve Samsun-Ceyhan arası boru hattına harcanması gerektiğini belirten Perinçek, "Bu proje İstanbul için bir cinayet. İstanbul kanalına "hayır" diyoruz. İstanbul kanalı bir hikâye. Niçin bu akıl almaz iş yapılıyor?" dedi.

12:23 Girişimci kadınlara 765 bin TL hibe desteği Gıda sektöründeki girişimci kadınları desteklemek amacıyla ikinci kez hayata geçirilen Kız Kardeşim Hibe Programı'nın kazananları 29 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen çevrimiçi törenle tanıtıldı.

09:22 HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir BBSK) oldu.

20:48 Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Güngören'de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada Güngören'de 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

20:41 Son dakika haber | CEYHAN'DAKİ ORMAN YANGINI, 4 HEKTAR ALANA ZARAR VERDİ Son dakika gündem haberine göre ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangın, yaklaşık 4 hektarlık alana zarar verdi.

20:07 Adana Gibi Başkan Seçimden Seçime Değil, İhtiyaç Olduğunda Halkın Yanında Adana Gibi Başkan seçimden seçime değil, ihtiyaç olduğunda halkın yanındaZeydan Karalar köylüyü yeniden milletin efendisi yapmaya kararlıTufanbeyli'yi hizmete boğan ve iki günde 30 köy gezen Zeydan Karalar'ı halk bağrına bastıTufanbeyli'nin yarım asırlık su, asbestli boru ve yol sorunları...

17:20 Adana-Ceyhan depreminin 23. yıl dönümü Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 1998 yılında meydana gelen depremin 23. yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

15:54 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyespor HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 79-66 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor seriyi 2-0 yaparak şampiyonluğa ulaştı.

15:07 Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan markalar yurt dışına açılacak Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programının bitirme projesi dersi kapsamında öğrenciler tarafından oluşturulan markalardan ilk 3'e girmeye hak kazanan projelerin, İngiltere'de piyasaya sürülebilmesi için görüşmelerin...

09:34 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

11:53 Ceyhan depreminin 23. yılında JMO'dan deprem yönetim riski sistemi çağrısı Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998'de meydana gelen ve 145 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin 23. yılı nedeniyle açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, deprem risk yönetim sisteminin bir an önce kurulması gerektiğine dikkat çekti.

17:07 Emet'te sokak hayvanları için mamamatik Emet'te sokak hayvanları için mamamatik Kütahya'nın Emet ilçesinde Türk Kızılay Genel Merkezi ile Türk Kızılay Emet Temsilciliği projesi kapsamında, Emet Belediye Başkanlığı katkıları ile sokak hayvanlarına tedarik edilen iki adet mamamatik hizmete girdi.

13:23 Son dakika haberleri! 'Dünyada pandemi nedeniyle 210 milyon çocuk okulsuz kaldı' Son dakika gelişmesine göre 'Dünyada pandemi nedeniyle 210 milyon çocuk okulsuz kaldı'SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bugün için dünyada Covid-19 pandemisi nedeni ile 1,5 milyar çocuk okul kapanmalarından etkilenmiş, 210 milyon çocuk tamamen okulsuz kalmıştır" dedi.