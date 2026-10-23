Adana Ceyhan\'da bir kişi evinin terasında asılı halde ölü bulundu

Adana Ceyhan'da bir kişi evinin terasında asılı halde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesinde İstasyon Caddesi'ndeki bir evin terasında bir kişi asılı halde bulundu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, evinin terasında ölü halde bulundu.
Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Ç. ikamet ettiği evin terasında asılı halde bulundu. İhbar üzerine üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhsan Ç.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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