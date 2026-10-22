90'larda "A'dan Z'ye" ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde - Son Dakika
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90'larda "A'dan Z'ye" ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde

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90\'larda "A\'dan Z\'ye" ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde
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1997'de atv'de başlayan "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" programıyla 90'ların gündüz kuşağına damga vuran Esra Ceyhan, uzun süredir ekranlardan uzak. Ünlü sunucunun son fotoğrafları eski izleyicilerin ilgisini çekerken estetik iddialarına verdiği "Botoks da dolgu da yok." yanıtı da yeniden hatırlandı.

90'ların sevilen sunucularından Esra Ceyhan, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflarıyla yeniden ilgi odağı oldu. Bir dönemin en tanınan televizyon yüzlerinden olan Ceyhan'ın bugünkü görünümü, özellikle "A'dan Z'ye" programını izleyenlerin ilgisini çekti.

BİR DÖNEM EKRANLARIN VAZGEÇİLMEZ İSMİYDİ

Türk televizyon tarihinin unutulmaz sunucuları arasında yer alan Esra Ceyhan, özellikle 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Televizyon kariyerine kamera arkasında başlayan Ceyhan, 1997 yılında atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" programıyla büyük bir çıkış yakaladı. Gündüz kuşağının sevilen yapımlarından biri haline gelen program, farklı konukları ve gündelik yaşamdan toplumsal meselelere uzanan konularıyla uzun yıllar izleyici karşısına çıktı. Ceyhan'ın kendine özgü sunumu ve konuklarıyla kurduğu samimi diyaloglar, programın geniş kitleler tarafından takip edilmesinde önemli rol oynadı.

90'larda

YILLAR SONRAKİ GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir televizyon ekranlarında yer almayan Esra Ceyhan, son fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu. Bir zamanlar hemen her gün televizyon izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucunun yıllar içindeki değişimi, eski izleyicilerinin ilgisini çekti. Özellikle "A'dan Z'ye" dönemindeki görüntüsüyle hafızalarda yer edinen Ceyhan'ın bugünkü hali, geçmiş yıllardaki televizyon kariyerini de yeniden hatırlattı.

90'larda

ESTETİK SORULARINA NET YANIT VERMİŞTİ

Esra Ceyhan, daha önce dış görünüşüne ilişkin yöneltilen estetik sorularına verdiği yanıtla dikkat çekmişti. Yüzüne botoks veya dolgu yaptırıp yaptırmadığı sorulan ünlü sunucu, "Botoks da dolgu da yok." diyerek herhangi bir işlem yaptırmadığını belirtmişti. Esra Ceyhan, yalnızca estetik sorularına değil, kilosu üzerinden yapılan kırıcı yorumlara da karşı çıkmıştı. İnsanların fiziksel özellikleri nedeniyle aşağılanmasının ve zorbalığa maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ceyhan, dış görünüş üzerinden yapılan eleştirilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

90'larda
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    Yorumlar (1)

  • Ali Karakullukçuoğlu Ali Karakullukçuoğlu:
    A dan Z ye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 90'larda "A'dan Z'ye" ile tanınan Esra Ceyhan yeni fotoğraflarıyla gündemde - Son Dakika
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