Adana Ceyhan'da 12 yaşındaki çocuk tabanca kurbanı oldu, dayı ve yengesi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Ceyhan'da 12 yaşındaki çocuk tabanca kurbanı oldu, dayı ve yengesi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Ceyhan\'da 12 yaşındaki çocuk tabanca kurbanı oldu, dayı ve yengesi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evde tabancayla yüzünden yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede 3 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Tabancanın yere düşerek ateş aldığını öne süren dayı ve yengesi tutuklandı; ruhsatsız tabancaya el konuldu.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde evde tabancayla yüzünden vurulan Melek Göçer (12), kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tabancanın yere düşüp ateş aldığını öne süren Melek'in dayısı Hüseyin Can Boçkır ile yengesi Gülizar Boçkır, tutuklandı.

Olay, 2 Kasım'da, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Melek Göçer, evde tabancadan çıkan mermi ile yüzünden yaralandı. Yakınları tarafından araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek Göçer, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay sırasında evde bulunan dayısı Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır'ı gözaltına alındı.

TABANCANIN YERE DÜŞTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜLER

Hüseyin Can ve Gülizar Boçkır çifti emniyetteki sorgularında tabancanın yere düşerek ateş aldığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can Boçkır ve eşi Gülizar Boçkır tutuklandı.

Melek Göçer, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 3 gün süren tedavisinin ardından bu sabah yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
3. SayfaCeyhanGüncelÇocukAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
“Kocan bana yazıyor“ diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu "Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
13:17
Bahçelievler’de inşaatta toprak kayması 2 işçi göçük altında kaldı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 2 işçi göçük altında kaldı
12:59
Galatasaray’ın yıldızı Batrakov’un eşinden büyük fedakarlık
Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım’da Azerbaycan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 13:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Ceyhan'da 12 yaşındaki çocuk tabanca kurbanı oldu, dayı ve yengesi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android