Melek Göçer\'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu\'ndan alınıp Ceyhan\'a götürüldü

Melek Göçer'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp Ceyhan'a götürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evde tabancayla yüzünden vurulan Melek Göçer'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze, ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp toprağa verilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.
CENAZESİ ADLİ TIPTAN ALINDI
Evde tabancayla yüzünden vurulan Melek Göçer'in cenazesi, ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp toprağa verilmek üzere Ceyhan'a götürüldü.
Yusuf YILDIZ-Eser PAZARBAŞI/ADANA,
Kaynak: DHA
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