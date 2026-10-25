Engelli evde bakım aileleri Adana\'da iletişim eğitiminde buluştu

Engelli evde bakım aileleri Adana'da iletişim eğitiminde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi uzmanı, Aile Eğitim Programı kapsamında engelli evde bakım hizmetinden faydalanan ailelere 'Aile İçi İletişim' eğitimi verdi. Eğitimde katılımcılara aile içi iletişimin önemi anlatıldı.
Adana'da engelli evde bakım hizmetinden faydalanan ailelere yönelik "Aile İçi İletişim" konulu eğitim düzenlendi.
Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi. Müdürlüğün engelli evde bakım hizmetinden faydalanan ailelerin katıldığı eğitimde "Aile İçi İletişim" konusu ele alındı.
Eğitimde aile içi iletişimin önemi konusunda katılımcılara bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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