Muallim Naci\'nin yarım kalan Osmanlı Tarihi 133 yıl sonra Latin harflerine çevrildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Türk kültür ve tarih dünyasına heyecan verici ve çok önemli bir eseri gün yüzüne çıkardı. Sultan II. Abdülhamid'in isteğiyle kaleme alınmaya başlanan ancak yazarının vefatı nedeniyle 133 yıl boyunca gün yüzüne çıkmayan 'Osmanlı Tarihi' eseri, SCÜ öncülüğünde ilk kez orijinal metninden Latin harflerine çevrilerek yayımlandı.

Tarih kayıtlarına göre, yaşadığı dönemin en tanınmış şair ve yazarlarından biri olan Muallim Naci, 1890 yılı sonunda Ertuğrul Gazi hakkında bir piyes kaleme alarak Sultan II. Abdülhamid'e arz etti. Bu başarısının ardından, 7 Nisan 1891 tarihinde hükümdar tarafından "Tarih-nüvis-i selatin-i al-i Osman" (Osman Bey hanedanı sultanları tarihinin yazarı) memurluğuna tayin edildi. Bu görevle birlikte Osmanlı tarihini derleyip kaleme almaya başlayan Muallim Naci; Ertuğrul Gazi'nin hayatını kaleme aldı. Ardından sırasıyla Sultan Osman, Sultan Orhan ve I. Murad (Hudavendigar) dönemlerini yazdı. 1893 yılında henüz 44 yaşındayken vefat etmesi nedeniyle eser yarım kaldı.

İlk üç Osmanlı sultanının dönemi aydınlatılıyor

133 yıldır arşivlerde gün yüzüne çıkarılmayı söz konusu eser, Prof. Dr. Adem Ceyhan'ın kapsamlı incelemesi ve özenli çevirisi sayesinde Latin harflerine aktarıldı. Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda bulunan el yazması orijinal nüshaları esas alınarak hazırlanan bu eser; Ertuğrul Gazi'den başlayarak ilk üç Osmanlı sultanının hayatını, devletin kuruluş dönemindeki kritik süreçleri ve dönemin ruhunu gözler önüne seriyor. Edebiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bu nitelikli bilimsel çalışma; Osmanlı tarih yazıcılığına, edebiyat tarihimize ve akademik literatüre yapılan bir katkı olarak kayıtlara geçti.