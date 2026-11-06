Kazakistan, BTC'de bu yıl 1,6 milyon ton ihraç hedefiyle güzergah çeşitlendiriyor - Son Dakika
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Kazakistan, BTC'de bu yıl 1,6 milyon ton ihraç hedefiyle güzergah çeşitlendiriyor

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Kazakistan, BTC\'de bu yıl 1,6 milyon ton ihraç hedefiyle güzergah çeşitlendiriyor
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Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden bu yıl 1,6 milyon ton, 2027'de 1,7 milyon ton petrol ihraç etmeyi planlıyor. Bakanlığa göre ilk 10 ayda 1,32 milyon tona ulaşılırken ülke, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun temmuz kısıtlamaları sonrası güzergah çeşitlendiriyor.

ALMATİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden bu yıl 1,6 milyon ton, 2027 yılında ise 1,7 milyon ton petrol ihraç etmeyi planlıyor.

Interfax-Kazakistan Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre Kazakistan Enerji Bakanlığı, boru hattı üzerinden yapılan petrol ihracatının yılın ilk 10 ayında toplam 1,32 milyon tona ulaştığını belirtti.

Bakanlığa göre Azerbaycan, daha önce yılda 2,2 milyon tona kadar Kazak petrolü almaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Kazinform Haber Ajansı'nın haberine göre Kazakistan, 2025 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan güzergahı üzerinden 1,3 milyon ton petrol ihraç etmişti.

Habere göre, özellikle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun temmuz ayında petrol alımına getirdiği geçici kısıtlamaların ardından Kazakistan, petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Supsa boru hatları da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
KazakistanEkonomiCeyhanGüncelDünyaBaküSon Dakika

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