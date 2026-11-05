Adana\'da tabanca ateş alınca ölen 12 yaşındaki çocuğun dayısı ve eşi tutuklandı

Adana'da tabanca ateş alınca ölen 12 yaşındaki çocuğun dayısı ve eşi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Ceyhan'da bavuldan indirilen tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu yüzüne kurşun isabet eden 12 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan dayısı ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ceyhan’da 12 yaşındaki Melek Göçer’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olay sırasında evde bulunan dayı ve eşi, adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
BAVULDAN DÜŞEN TABANCA ATEŞ ALDI
Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde geçtiğimiz günlerde dolaptan bir bavul indirildi. Bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer’in yüzüne isabet etti.
KÜÇÜK MELEK KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Melek Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DAYI VE EŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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