Adana\'da tabanca ateş alınca ölen 12 yaşındaki çocuğun dayısı ve eşi tutuklandı

Ceyhan’da 12 yaşındaki Melek Göçer’in hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olay sırasında evde bulunan dayı ve eşi, adliyeye sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

BAVULDAN DÜŞEN TABANCA ATEŞ ALDI

Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde geçtiğimiz günlerde dolaptan bir bavul indirildi. Bavulun içindeki tabancanın yere düşerek ateş alması sonucu çıkan kurşun, 12 yaşındaki Melek Göçer’in yüzüne isabet etti.

KÜÇÜK MELEK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Melek Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAYI VE EŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından evde bulunan dayı Hüseyin Can B. ile eşi Gülizar B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.