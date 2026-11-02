Ceyhan'da evde ateş alan ruhsatsız tabanca, 12 yaşındaki kızı yüzünden yaraladı - Son Dakika
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Ceyhan'da evde ateş alan ruhsatsız tabanca, 12 yaşındaki kızı yüzünden yaraladı

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Ceyhan\'da evde ateş alan ruhsatsız tabanca, 12 yaşındaki kızı yüzünden yaraladı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde akşam saatlerinde bir müstakil evde yaşanan olayda, iddiaya göre dolaptan indirilen bavuldan yere düşen tabanca ateş aldı. Yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek G., Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, ruhsatsız tabancaya el koyup evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde evde yere düşen tabancanın ateş alması sonucu Melek G. (12), yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.'nin yüzüne isabet etti.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek G., buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

RUHSATSIZ TABANCAYA EL KONULDU

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA
Şehir Hastanesi3. SayfaCeyhanGüncelÇocukAdanaSon Dakika

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