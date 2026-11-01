Adana Ceyhan'da evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumluk eğitim verildi - Son Dakika
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Adana Ceyhan'da evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumluk eğitim verildi

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Adana Ceyhan\'da evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumluk eğitim verildi
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Adana'da evlilik kredisine başvuran çiftlere Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi uzmanlarınca beş oturumluk evlilik öncesi eğitim verildi. Eğitimde kredi süreci, iletişim, finansal sorumluluklar, sağlık ve aile hukuku ele alınarak çiftlerin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Adana'da, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisine başvuran çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi" eğitimi verildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, evlilik hazırlığında olan çiftlere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Beş oturum halinde gerçekleştirilen eğitim programında; "Kredi Süreci", "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Evlilikte Finansal Sorumluluklar", "Evlilik ve Sağlık" ile "Aile Hukuku" konuları ele alındı.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde çiftlerin evlilik sürecine ilişkin bilinçlendirilmesi ve aile hayatında karşılaşabilecekleri konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflendi.

Kaynak: İHA
EvlilikCeyhanEğitimAdanaYaşamSon Dakika

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