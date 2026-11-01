Adana Ceyhan\'da evlilik kredisi başvurusu yapan çiftlere beş oturumluk eğitim verildi

Adana'da, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisine başvuran çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi" eğitimi verildi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, evlilik hazırlığında olan çiftlere çeşitli konularda bilgiler verildi.

Beş oturum halinde gerçekleştirilen eğitim programında; "Kredi Süreci", "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Evlilikte Finansal Sorumluluklar", "Evlilik ve Sağlık" ile "Aile Hukuku" konuları ele alındı.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde çiftlerin evlilik sürecine ilişkin bilinçlendirilmesi ve aile hayatında karşılaşabilecekleri konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflendi.