2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor - Son Dakika
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2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor

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2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor
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2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor
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Florida'nın Palm Beach bölgesinde yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Learjet 60 tipi özel jetin düşmesi, bölgede büyük paniğe yol açtı. Bir mobil ev yerleşkesine çarparak alev topuna dönüşen uçak kazasında birden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın yaşandığı Greenacres bölgesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinin bulunduğu bölgeye yakınlığıyla da dikkat çekti.

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki Learjet 60 tipi özel jet, Palm Beach yakınlarındaki Greenacres bölgesinde düştü. Bir mobil ev yerleşkesine çarparak alev topuna dönüşen kazada birden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın meydana geldiği bölgenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine yakınlığı dikkat çekti.

2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor

9 YOLCUSU VARDI

New York Post'un haberine göre kaza, pazar günü saat 13.00'ten kısa süre sonra meydana geldi. Learjet 60 tipi uçak, Greenacres'teki mobil evlerin bulunduğu yerleşkeye çarpmadan önce bir ağaca çarptı ve elektrik hatlarını kopardı.

Çarpmanın ardından büyük bir yangın çıktı. Uçağın enkazı ve çarptığı mobil ev kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde geniş çaplı hasar oluştu.

Tanıklar, önce "keskin bir ıslık sesi" duyduklarını, ardından darbenin hissedildiğini söyledi. 

Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangında en az bir evin tamamen yıkıldı. 

Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.

Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.

YETKİLİLERDEN ÇOK SAYIDA CAN KAYBI AÇIKLAMASI

Palm Beach County İtfaiye ve Kurtarma Birimi, kazayı "çok sayıda kişinin etkilendiği olay" olarak nitelendirdi. Yetkililer, birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken uçakta kaç kişinin bulunduğu ve yerdeki yerleşim alanında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ayrıntıları henüz açıklamadı.

2 milyon dolarlık jet alev topuna döndü: Çok sayıda ölü olduğu iddia ediliyor

MAR-A-LAGO'YA YAKIN BÖLGEDE MEYDANA GELDİ

Kazanın yaşandığı Greenacres, Florida'nın Palm Beach County bölgesinde yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesi de aynı Palm Beach bölgesinde bulunuyor. Ancak kazanın doğrudan malikanenin yakınında meydana geldiğine ilişkin kesin bir mesafe bilgisi paylaşılmadı.

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