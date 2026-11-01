Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler - Son Dakika
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Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler

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Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, bu yıl renkli görüntülere sahne olan Cadılar Bayramı kutlamalarına tepki gösterdi. “Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız bittiyse yüzlerini yıkayıp eve dönsünler” ifadelerini kullanan Sinan Akçıl, sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Kutlamaların Türk kültüründe yeri olmadığını savunan ünlü isim, yaptığı manidar çıkışla kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı Sinan Akçıl, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) etkinliklerini hedef aldı. Bu kutlamanın Türk kültüründe ve geleneklerinde yeri olmadığını savunan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler

“BABALARINA ÇAY DEMLEYİP DİZİ İZLEYEBİLİRLER”

Cadılar Bayramı kutlayanlara seslenen Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse; cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler.”

Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler

GÜNDEM OLAN KÜLTÜR TARTIŞMASI

Batı ülkelerinde kostüm partileri ve korku temalı organizasyonlarla kutlanan Halloween, son yıllarda Türkiye'deki bazı eğlence mekânlarında da tercih ediliyor. Ancak etkinlikler, zaman zaman kültür ve gelenek tartışmalarını da beraberinde getiriyor. 

Cadılar BayramıSosyal MedyaSosyal MedyaSinan AkçılMagazinTürkiyeMedyaSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Mustafa Dedeoğlu Mustafa Dedeoğlu:
    adam gibi adam 3 7 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bi o adam bide sen sih kafalilar 0 2
    Mustafa Dedeoğlu Mustafa Dedeoğlu:
    kimin ne kafalı olduğu belli hiristiyan kültürü çok hoşuna gitmiş belli 1 0
  • Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Adamın dibi be 2 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    bunlar nasıl müslüman 1 0 Yanıtla
  • Memet Devebakan Memet Devebakan:
    Çakala bak bir nesli yaratırken sorun yok ama nesil icraata geçince bu ne iş de.Sanki kendisi örnekmiş gibi kendisini pazarlayan bu soytarılara söz hakkı vermekte aynı oranda soytarılıktır bence. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler - Son Dakika
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