Sinan Akçıl’dan Cadılar Bayramı tepkisi: Yüzlerini yıkayıp evlerine dönsünler

Şarkıcı Sinan Akçıl, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) etkinliklerini hedef aldı. Bu kutlamanın Türk kültüründe ve geleneklerinde yeri olmadığını savunan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

“BABALARINA ÇAY DEMLEYİP DİZİ İZLEYEBİLİRLER”

Cadılar Bayramı kutlayanlara seslenen Akçıl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Olmayan adetimiz ve olmayan bayramımız Halloween bittiyse; cadılar yüzünü yıkayıp normal evlerine dönüp babalarına çay demleyip, dizi izleyebilirler.”

GÜNDEM OLAN KÜLTÜR TARTIŞMASI

Batı ülkelerinde kostüm partileri ve korku temalı organizasyonlarla kutlanan Halloween, son yıllarda Türkiye'deki bazı eğlence mekânlarında da tercih ediliyor. Ancak etkinlikler, zaman zaman kültür ve gelenek tartışmalarını da beraberinde getiriyor.