ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız - Son Dakika
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ABD'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız

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ABD\'de 9 kişinin öldüğü uçak kazasında pilotun son sözleri: Yere çakılacağız
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ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet faciasında pilotun son sözleri ortaya çıktı. Uçağın hızla irtifa kaybetmesi üzerine pilotun, "Dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" diyerek yardım istediği belirlendi. Yerleşim bölgesine füze gibi düşen uçağın çarptığı noktada dev bir krater oluşurken, asfalt parçalandı. Florida Valisi'nin "Sanki bir füze düşüyordu" sözleriyle anlattığı facianın ardından yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği özel jet kazasının yeni ayrıntıları ortaya çıktı. Teksas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçak, yerel saatle 12.50 sıralarında Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçağın yere çarpmasının ardından büyük bir patlama meydana gelirken, enkaz alevlere teslim oldu. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntülerde, uçağın çarptığı noktada büyük bir krater oluştuğu ve yolun parçalandığı görüldü.

PİLOTUN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: "YERE ÇAKILACAĞIZ"

Kazanın ardından incelenen hava trafik kontrol kayıtları, uçaktaki son anları ortaya koydu. Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuran pilot, uçakta hafif ve kontrol edilebilir düzeyde şeffaf buzlanma bulunduğunu ve orta şiddette türbülans yaşandığını bildirdi.

Bölgede yağışın başlaması üzerine daha yüksek irtifaya çıkmak için izin isteyen pilot, kısa süre sonra uçağın hızla irtifa kaybetmesi nedeniyle acil durum ilan etti.

Pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat, imdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Uçağın kontrolünün tamamen kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri kayıtlara geçti.

UÇAĞIN ÇARPTIĞI YERDE DEV KRATER OLUŞTU

Özel jetin yerleşim bölgesinin hemen yanında bulunan Military Trail yolu yakınlarına çarpması sonucu zeminde büyük bir krater oluştu. Kazanın ardından kaydedilen görüntülerde, asfaltın geniş bir alanda parçalandığı, yolun bir bölümünün çöktüğü ve çarpmanın etkisiyle derin bir çukur meydana geldiği görüldü.

Patlamanın şiddetiyle uçak parçaları geniş bir alana savrulurken, çevrede yangınlar çıktı ve elektrik hatları zarar gördü. Enkaz parçalarının evlerin yakınlarına kadar ulaştığı görüldü.

Uçağın yere çarpmasının ardından meydana gelen patlama ve oluşan dev çukur, kazanın yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

FLORIDA VALİSİ: "SANKİ BİR FÜZE DÜŞÜYORDU"

Florida Valisi Ron DeSantis, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada yaşananları anlatırken, "Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı" ifadelerini kullandı.

DeSantis, kazanın ardından yapılan ilk tespitlerde yerde bulunan kişiler arasında ölü veya yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bildirim alınmadığını açıkladı.

UÇAKTAKİ 9 KİŞİNİN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kazanın ardından yaptığı açıklamada Learjet 60 tipi özel uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Duffy, kazayı "Korkunç bir trajedi" olarak nitelendirirken, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) soruşturma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderdiğini bildirdi.

Yetkililer, hayatını kaybeden 9 kişinin kimliklerini ve kaçının mürettebat, kaçının yolcu olduğunu henüz açıklamadı.

YAKLAŞIK 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Uçağın yerleşim bölgesine düşmesinin ardından çevredeki evlerde ve altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle geniş çaplı tahliye çalışması başlatıldı.

Palm Beach County 3. Bölge Komiseri Joel Flores, yaklaşık 600 kişinin geceyi geçirebilecekleri güvenli bir barınağa ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Flores, bölge sakinlerinin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiğini ve Amerikan Kızılhaçının (American Red Cross) ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak üzere hazır beklediğini bildirdi.

Tahliye edilen kişilerin güvenli alanlara yerleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KAZA ÖNCESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI VARDI

Kazanın meydana geldiği saatlerde Florida'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına hücrelerinin etkili olduğu belirlendi.

Uçağın ani irtifa kaybından birkaç dakika önce daha güçlü bir fırtına hücresinden geçtiği kaydedildi.

Uçuşun gerçekleştiği bölgede, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından havacılık faaliyetleri için yayımlanan konvektif SIGMET uyarısı bulunuyordu.

SIGMET (Significant Meteorological Information), uçuş güvenliğini tehdit edebilecek şiddetli gök gürültülü fırtına gibi önemli meteorolojik olaylara ilişkin uyarıları ifade ediyor.

Pilotun buzlanma, yağış ve türbülans bildirmesine rağmen kötü hava koşullarının kazaya doğrudan neden olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

Yetkililerin uçağın teknik durumunu ve hava koşullarının uçuş üzerindeki etkisini soruşturma kapsamında değerlendirmesi bekleniyor.

TRUMP KAZADAN BİR SAAT ÖNCE BÖLGEDEN AYRILMIŞTI

Kazanın yaşandığı noktanın West Palm Beach'teki havalimanının yaklaşık 6,4 kilometre güneyinde bulunduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü erken saatlerde West Palm Beach'te bulunduğu, ancak kazadan yaklaşık bir saat önce başkanlık uçağı Air Force One ile bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Trump'ın uçuşuyla kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) öncülüğünde kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla federal soruşturma başlatıldı.

NTSB müfettişlerinin pazar ve pazartesi günleri olay yerinde incelemelerde bulunması, pazartesi günü ise soruşturmanın ilk bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Soruşturma kapsamında uçağın teknik durumu, pilotun hava trafik kontrol merkeziyle gerçekleştirdiği görüşmeler ve bölgedeki olumsuz hava koşullarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Kazanın kesin nedeninin teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklığa kavuşacağı belirtildi.

Amerika Birleşik DevletleriFloridaDünyaSon Dakika

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