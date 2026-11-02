Florida'da özel jet kazasında 9 kişi öldü, yaklaşık 600 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Florida'da özel jet kazasında 9 kişi öldü, yaklaşık 600 kişi tahliye edildi

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Florida'da Palm Beach County yakınlarında Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçak Cresthaven yerleşim bölgesine düştü ve uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti. Pilotun buzlanma ve türbülans bildirmesinin ardından yaşanan kazada yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçağın yerleşim bölgesine düşerek alev alması sonucu uçaktaki 9 kişi hayatını kaybetti. Pilotun kazadan saniyeler önce buzlanma ve türbülans bildirdiği, ardından uçağın kontrolsüz şekilde irtifa kaybetmesi üzerine acil yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. Florida Valisi Ron DeSantis, kazayı "Sanki bir füze düşüyordu" sözleriyle anlatırken, bölgede yaklaşık 600 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Palm Beach County bölgesinde meydana gelen özel jet kazasında bilanço netleşti. Teksas eyaletindeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Learjet 60 tipi özel uçak, yerel saatle 12.50 sıralarında Florida eyaleti Palm Beach County yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçağın yere çarpmasının ardından büyük bir patlama meydana gelirken, enkaz alevlere teslim oldu. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı. Kazanın ardından bölgedeki yüzlerce kişi tahliye edilirken, havacılık yetkilileri olayın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

Pilotun son sözleri ortaya çıktı: "Yere çakılacağız"

Kazanın ardından ortaya çıkan hava trafik kontrol kayıtları, uçağın düşmeden önceki son dakikalarında yaşananları gözler önüne serdi. Miami Hava Trafik Kontrol Merkezi ile iletişim kuran pilot, uçakta hafif ve kontrol edilebilir düzeyde şeffaf buzlanma bulunduğunu, orta şiddette türbülans yaşandığını bildirdi. Bölgede yağışın başlaması üzerine daha yüksek irtifaya çıkmak için izin isteyen pilot, kısa süre sonra uçağın hızla irtifa kaybetmesi nedeniyle acil durum ilan etti. Pilotun telsiz konuşmasında, "Dakikada 8 bin fit alçalıyoruz. İmdat, imdat! Dakikada 10 bin fit alçalıyoruz" ifadelerini kullandığı duyuldu. Kontrolün kaybedildiği son anlarda ise pilotun, "Aşırı hız durumundayız, dakikada 20 bin fit alçalıyoruz. Yere çakılacağız" sözleri kayıtlara geçti.

Florida Valisi DeSantis: "Sanki bir füze düşüyordu"

Florida Valisi Ron DeSantis, kaza bölgesinde yaptığı açıklamada olayın son derece yıkıcı olduğunu belirterek, "Bu felaket niteliğinde bir uçak kazasıydı. Sanki bir füze düşüyordu. Yol kenarında büyük bir krater bıraktı" ifadelerini kullandı. Uçağın yerleşim alanının hemen yanında bulunan Military Trail yolu yakınlarına çarpması sonucu zeminde derin bir çukur oluştu. Patlamanın etkisiyle uçak parçaları geniş bir alana dağıldı, çevrede yangınlar çıktı ve elektrik hatları zarar gördü. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde yolun bir bölümünün çöktüğü ve enkaz parçalarının evlerin yakınlarına savrulduğu görüldü. DeSantis, ilk tespitlere göre yerde bulunan kişiler arasında ölü veya yaralı olduğuna ilişkin bir bildirim alınmadığını açıkladı.

Yaklaşık 600 kişi tahliye edildi

Kazanın ardından uçak enkazının düştüğü bölgedeki evlerde ve altyapıda meydana gelen hasar nedeniyle geniş çaplı tahliye başlatıldı. Palm Beach County 3. Bölge Komiseri Joel Flores, olay yerine ulaşan ilk yerel yetkililerden biri olarak, yaklaşık 600 kişinin geceyi geçirebilecekleri güvenli bir barınağa ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Flores, bölge sakinlerinin geçici barınma merkezlerine yönlendirildiğini ve Amerikan Kızılhaçının (American Red Cross) ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak üzere hazır beklediğini bildirdi. Tahliye edilen kişilerin güvenli alanlara yerleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bölgede şiddetli fırtına ve buzlanma uyarısı vardı

Kazanın meydana geldiği saatlerde Florida'nın güneyinde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli fırtına hücrelerinin etkili olduğu belirlendi. Uçağın ani irtifa kaybından birkaç dakika önce daha güçlü bir fırtına hücresinden geçtiği kaydedildi. Uçuşun gerçekleştiği bölgede, ABD Federal Havacılık İdaresi (Federal Aviation Administration - FAA) tarafından havacılık faaliyetleri için yayımlanan ve şiddetli gök gürültülü fırtına gibi tehlikeli meteorolojik koşulları bildiren konvektif SIGMET uyarısı bulunuyordu. SIGMET (Significant Meteorological Information), uçuş güvenliğini tehdit edebilecek önemli hava olaylarına ilişkin meteorolojik uyarıları ifade ediyor. Pilotun buzlanma, yağış ve türbülans bildirmesine rağmen kötü hava koşullarının kazaya doğrudan neden olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Yetkililerin uçağın teknik durumu ve hava koşullarının uçuş üzerindeki etkisini soruşturma kapsamında değerlendirmesi bekleniyor.

Trump kazadan yaklaşık bir saat önce bölgeden ayrılmıştı

Kazanın yaşandığı noktanın West Palm Beach'teki havalimanının yaklaşık 6,4 kilometre güneyinde bulunduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da pazar günü erken saatlerde West Palm Beach'te bulunduğu, ancak kazadan yaklaşık bir saat önce başkanlık uçağı Air Force One ile bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Trump'ın uçuşuyla kaza arasında herhangi bir bağlantı bulunduğuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kazayla ilgili federal soruşturma başlatıldı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği kazayı "Korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Duffy, FAA'nın soruşturma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı. Kazanın nedenini belirlemek amacıyla ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (National Transportation Safety Board - NTSB) öncülüğünde soruşturma başlatıldı. NTSB müfettişlerinin pazar ve pazartesi günleri olay yerinde incelemelerde bulunması, pazartesi günü ise soruşturmanın ilk bulgularına ilişkin basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor. Yetkililer, uçakta hayatını kaybeden 9 kişinin kimliklerini ve kaçının mürettebat, kaçının yolcu olduğunu henüz açıklamadı. Kesin kaza nedeninin teknik incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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