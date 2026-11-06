Adana, Ceyhan ve Kozan'dan oda ve borsa başkanları TOBB'da birlik mesajı verdi - Son Dakika
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Adana, Ceyhan ve Kozan'dan oda ve borsa başkanları TOBB'da birlik mesajı verdi

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Adana, Ceyhan ve Kozan\'dan oda ve borsa başkanları TOBB\'da birlik mesajı verdi
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Adana, Ceyhan ve Kozan'daki oda ve borsaların yönetim kurulu ve meclis başkanları, heyetleriyle Ankara'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hisarcıklıoğlu, ortak akılla çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Adana, Ceyhan ve Kozan'da faaliyet gösteren oda ve borsaların yönetim kurulu ve meclis başkanları, beraberlerindeki heyetlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanına giderek yeni döneme ilişkin birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz ve Meclis Başkanı Fatih İspir, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Osman Bağış, Ceyhan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydar ve Meclis Başkanı Ali Cem Sandıkçı, Ceyhan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Can ve Meclis Başkanı Halil Eygi, Kozan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Bayrakçı ve Meclis Başkanı Bahadır Abdullah Ünler, Kozan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Çevikalp ve Meclis Başkanı Erhan Karaoğlu, beraberlerindeki heyet ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Ankara'daki makamında ziyaret etti.

"Çok çalışılması gerek"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ortak akıl ile çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, "Adana ve ilçelerimizin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Seçimler şehrimiz, ilçemiz ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı" dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisindeyiz"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise Adana'da birlik ve beraberliğin oluşacağını, dengelerin korunacağını belirterek, "Bundan sonra hep beraber Adana'nın gelişimine kalkınmasına üretimine destek verecek bir oluşum olur inşallah. Bugün de Adana'nın 7 oda başkanı bir aradayız. Hepimiz geldik. Adana'nın tüm yönetim kurulu üyeleri meclis divanı ve TOBB delegeleri ile birlikte yaklaşık 70 kişi geldik. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bundan sonra da kısa bir zaman içerisinde oda ve borsalar ortak toplantısı yapacağız. Burada da yine ilimizin ilçelerimizin sorunlarını masaya yatırıp taleplerde bulunmak üzere devlete müracaatlarda bulunacağız takip edeceğiz. İnşallah 2026-2030 dönemini hayırlı bereketli bir dönem olarak geçiririz. İnşallah bu ayın sonunda tüm oda ve borsaların seçimi bitmiş olur. 2027 yılında da inşallah TOBB genel kurulumu yaparız genel kurulda da inşallah başkanımızın göreve devam etmesini canı gönülden arzu ediyorum" diye konuştu.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz ise, "Biz Adana olarak hep beraberiz ve tek vücuduz. Allah da bizi bu beraberlikten ayırmasın. İnşallah hep beraber bir oluruz" dedi.

Kaynak: İHA
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