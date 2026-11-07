Ceyhan'da 4 yaralı kazada sürücünün belediye başkanının kardeşi olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Ceyhan'da 4 yaralı kazada sürücünün belediye başkanının kardeşi olduğu öğrenildi

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Ceyhan\'da 4 yaralı kazada sürücünün belediye başkanının kardeşi olduğu öğrenildi
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Ceyhan'da zeytin yüklü traktöre çarpan otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan biri Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün, görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı'nın kardeşi olduğu öğrenildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin zeytin yüklü traktöre çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Caner Aydar idaresindeki 01 CHP 18 plakalı otomobil, Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 36 AZ 363 plakalı zeytin yüklü traktöre çarptı.

Kazada, sürücü Aydar ile traktördeki Hacı Yusuf, Murat ve Yunus Kanar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi olduğu öğrenilen Caner Aydar, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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