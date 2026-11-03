Göksun yolunda kontrolden çıkan araç Ceyhan Nehri'ne savruldu: Sürücü ve anne-babası yaralandı - Son Dakika
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Göksun yolunda kontrolden çıkan araç Ceyhan Nehri'ne savruldu: Sürücü ve anne-babası yaralandı

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Göksun yolunda kontrolden çıkan araç Ceyhan Nehri\'ne savruldu: Sürücü ve anne-babası yaralandı
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Göksun yolunda kontrolden çıkan araç Ceyhan Nehri\'ne savruldu: Sürücü ve anne-babası yaralandı
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Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'ndaki Kılavuzlu Köprüsü girişinde hafif ticari aracıyla ilerleyen 47 yaşındaki E.G., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç Ceyhan Nehri'ne savruldu. Sürücü ile araçtaki annesi S.G. (68) ve babası H.G. (73) yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Anların güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne yuvarlandı. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPRÜ GİRİŞİNDE YOLDAN ÇIKTI

Kaza, akşam saatlerinde Göksun- Kahramanmaraş Karayolu'nun Kılavuzlu Köprüsü'nde meydana geldi. E.G. (47) yönetimindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişinde yoldan çıkarak Ceyhan Nehri'ne savruldu.

ARAÇTA ANNESİ VE BABASI DA VARDI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücü E.G. ile araçta bulunan annesi S.G. (68) ve babası H.G.'nin (73) yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
KahramanmaraşOtomobilCeyhanGöksunGüncelSon Dakika

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