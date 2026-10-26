Adana'da kursiyerlere evlilik ve aile hayatı eğitimini Ceyhan'daki uzman verdi - Son Dakika
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Adana'da kursiyerlere evlilik ve aile hayatı eğitimini Ceyhan'daki uzman verdi

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Adana\'da kursiyerlere evlilik ve aile hayatı eğitimini Ceyhan\'daki uzman verdi
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Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine evlilik ve aile hayatı konusunda eğitim verildi. Aile Eğitim Programı kapsamında Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman kursiyerlere bilgi verdi.

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik "Evlilik ve Aile Hayatı" konulu eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, "Evlilik ve Aile Hayatı" konusu ele alınarak kursiyerlere bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
EvlilikCeyhanEğitimAdanaYaşamSon Dakika

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