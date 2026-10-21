Andırın\'daki Anacık Kalesi, 980 metre rakımda Ceyhan Vadisi\'ni gözetliyor

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Andırın, geçmişin izlerini günümüze taşıyan asırlık savunma yapılarıyla kültür turizminde dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş'ın 'kaleler şehri' olarak bilinen Andırın ilçesindeki tarihi Anacık Kalesi, Roma dönemine uzanan köklü geçmişi ve sarp kayalıklar üzerindeki görkemli yapısıyla Ceyhan Vadisi'nin asırlık nöbetçisi olmayı sürdürüyor. 980 metre rakımda, çam ve meşe ormanlarının kalbinde yükselen tescilli yapı, hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

İlçeye bağlı Anacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tescilli Anacık Kalesi, Roma dönemine uzanan köklü geçmişi ve sarp kayalıklar üzerindeki duruşuyla bölgenin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Andırın-Kadirli karayolunun güneyinde, Yeşilova Mahallesi'ne yaklaşık 6 kilometre mesafede konumlanan kale, deniz seviyesinden 980 metre yükseklikte bulunuyor.

Roma döneminde askeri gözetleme ve karakol amacıyla inşa edilen tarihi yapı, stratejik konumu sayesinde asırlar boyunca Ceyhan Vadisi'ni ve Çukurova'ya açılan geçitleri kontrol altında tuttu. Çam, meşe ve laden ağaçlarıyla kaplı zengin bir ormanlık dokunun kalbinde yer alan Anacık Kalesi, tarih tutkunları ile doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.