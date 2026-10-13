Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’da M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda bu sabah elektrik kablolarında meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Yolcular trenlerden tahliye edilirken, Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah (13 Ekim Salı) erken saatlerde elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tünel dumanla kaplanırken, yolcular tahliye edildi. Metro hattında seferler aksadı.
TÜNELDE 2 KEZ PATLAMA
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ, SEFERLER DURDU
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.
YOLCU YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.
“VAGONLARDAN UZAK DURUN” ÇAĞRISI
Yaklaşık 45 dakika boyunca trenlerde beklediği belirtilen yolcular daha sonra tahliye edildi. Güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” çağrısında bulunduğu öğrenildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.
METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul, yaşanan arızaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Bazı yolcuların sosyal medya X üzerinden seferlerin aksamasına tepki gösterdikleri ve tünelde patlama sesi duyduklarını aktardıkları görüldü.
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