Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar - Son Dakika
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Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

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İstanbul’da M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattının Ihlamurkuyu İstasyonu’nda bu sabah elektrik kablolarında meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Yolcular trenlerden tahliye edilirken, Metro İstanbul, teknik arıza nedeniyle seferlerin Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattında bu sabah (13 Ekim Salı) erken saatlerde elektrik kablolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tünel dumanla kaplanırken, yolcular tahliye edildi. Metro hattında seferler aksadı.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

TÜNELDE 2 KEZ PATLAMA

M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda, metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman istasyona yayıldı.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

EKİPLER SEVK EDİLDİ, SEFERLER DURDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro seferleri durduruldu.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

YOLCU YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metro bekleyen yolcular, yoğunluk oluşturdu. Yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

“VAGONLARDAN UZAK DURUN” ÇAĞRISI

Yaklaşık 45 dakika boyunca trenlerde beklediği belirtilen yolcular daha sonra tahliye edildi. Güvenlik görevlilerinin yolculara “Vagonlardan uzak durun” çağrısında bulunduğu öğrenildi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

METRO İSTANBUL’DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, yaşanan arızaya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar

Bazı yolcuların sosyal medya X üzerinden seferlerin aksamasına tepki gösterdikleri ve tünelde patlama sesi duyduklarını aktardıkları görüldü.

Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar


İmam Hatip LiseleriMetro İstanbulİstanbulÜsküdarGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    Yanlışlıkla yeniparti iktidara gelirse sen o zaman gör Türkiyenin başına gelecekleri. 3 2 Yanıtla
    İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    korkunun ecele faydası yok 0 0
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Şuan Üsküdar başkanını içeri aldınız ya sizin uğursuzluğunuzdan dolayı oluyor yonaz 0 0
    Furkan Şengil Furkan Şengil:
    siz niye her haberi siyasete bağlıyonuz 0 0
  • SPEED GROUP SPEED GROUP:
    Siber saldırı ihtimalıne karşı araştırılmalı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar - Son Dakika
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