12 yaşındaki çocuğu diri diri yaktılar! Sonrası daha da korkunç

İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre akranları tarafından sırtına kolonya dökülerek yakıldı. Üçüncü derece yanık oluşan ve yaklaşık 25 gün hastanede tedavi gören çocuk, taburcu edildikten sonra yeniden hastaneye kaldırılarak bilinç kaybı yaşadı. Baba Kadir Arslan, olayın ardından çocuklardan biri hakkında ev hapsi kararı verildiğini, diğerinin ise serbest bırakıldığını belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi.

SIRTINA KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Olay, 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki B.A., sokakta birlikte bulunduğu diğer çocuklar tarafından üç sokak ilerideki bir noktaya götürüldü. Burada çocuklardan biri B.A.'yı tutarken diğeri sırtına kolonya dökerek ateşe verdi.

Sırtında yanıklar oluşan çocuk, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen B.A.'nın ailesi ile olaya karıştığı öne sürülen çocuklardan birinin babası da hastaneye gitti.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan incelemelerde B.A.'nın sırtında üçüncü derece yanık oluştuğu belirlendi. Yaklaşık 25 gün hastanede tedavi gören çocuk, daha sonra taburcu edildi.

Ancak evine döndükten sonra ağrıları yeniden artan B.A., tekrar hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hastanede bilinç kaybı yaşadığı öğrenildi. Aile, yaşananların ardından polis ekiplerine başvurarak şikâyetçi oldu.

"BİRİ ÇOCUĞUMU TUTTU, DİĞERİ KOLONYA DÖKTÜ"

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan baba Kadir Arslan, çocukların oğlunu evlerinden üç sokak uzağa götürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Olay 18 Eylül'de oldu. Cuma günü akşam saatlerinde ben işten geldim. Çocuklarım kapının önüne çıktı. Çocuğumu üç sokak arkaya götürdüler. Orada bir kişi çocuğumu tutup diğeri sırtına kolonya döküyor. Birinci seferde yakamıyor, ikinci seferde tutuşuyor. Biraz daha kolonya döküyor. Çocuğun sırtı iyice alev alıyor. Çocuk kendini söndürmek için arabaya yaslanıyor. Tişörtü naylon olduğu için sırtına yapışmış."

"KAYDIRAKTAN DÜŞTÜ DİYEREK EVE GETİRDİLER"

Olayın ardından diğer çocukların oğlunu eve getirdiğini söyleyen Arslan, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Yakanlar çocuğu apar topar eve getirdiler. 'Kaydıraktan düştü' dediler. Onlar da çocuk. Biri 12, biri 13 yaşlarında. Çocuğun üstüne başka uzun bir tişört giydirmişler. Kaydıraktan düşmeye benzemiyordu. Çocuğuma sorduğumda 'Beni kolonya ile yaktı' deyince çocuklar hemen kaçtı."

Arslan, oğlunu yaktığı öne sürülen çocuklardan birinin babasını çağırdığını belirterek, "Kendi oğlunu dövmeye kalktı ama izin vermedik. Onun arabasıyla hastaneye geldik. Acile girdik. Hemen yanık bölümünde müdahale ettiler. Çocukta üçüncü derece bir yanık var" dedi.

"HASTANEDE BİLİNCİNİ KAYBETTİ"

Oğlunun tedavi sürecine ilişkin bilgi veren baba Arslan, "Hastanede 25 gün kadar yattık. Daha sonra taburcu olduktan sonra çocuk evde durmadı ve tekrar hastaneye geldik. Çocuk hastanede bilincini kaybetti. Ondan sonra biz de emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet harekete geçti. Ailesiyle birlikte çocukları aldılar" ifadelerini kullandı.

BİR ÇOCUK HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Olayın ardından yürütülen işlemlere ilişkin konuşan Arslan, çocuklardan biri hakkında ev hapsi kararı verildiğini, diğerinin ise serbest bırakıldığını ileri sürdü.

Baba Arslan, "Birine kelepçe takmışlar. Diğerinin yaşı tutmuyor diye serbest kalmış. Şikâyetçiyim. Sonuna kadar devam edeceğim. Bu akran zorbalığıdır. Adalet inşallah yerini bulacak. Çocuğumun hakkını arıyorum" dedi.

"HERKES CEZASINI ÇEKSİN"

Adalet Bakanlığı'na da ulaşmaya çalıştığını belirten Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: "Adalet Bakanlığı'nın iki kez kalemini de aradım. Oradan da dönüş bekliyorum. İnşallah Adalet Bakanı'mız da bize yardımcı olacak. Herkes cezasını çeksin. Şikâyetçi olduk. Emniyet ekipleri çocuğun ifadesini aldıktan sonra diğer çocukların ifadesini aldı. Birinin ayağı kelepçeli, tedbir amaçlı ev hapsi, diğeri de serbest."