Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Salvador kentinde yaşanan olay gündem yarattı. Barra bölgesindeki Avenida Oceânica yakınlarında bulunan bir binada, bir adamın üst katlardan aşağı düşmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Yerel basında yer alan iddialara göre adam, evli bir kadınla birlikte bulunduğu sırada kadının eşinin beklenmedik şekilde eve gelmesi üzerine yakalanmamak için binanın arka tarafındaki pencereden kaçmaya çalıştı.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE ÇAKILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın binanın dış cephesinde tutunmaya ve dengesini korumaya çalıştığı görülüyor. Bir süre pencere çevresindeki yapıya tutunan adam, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Olayın ardından çevredekilerin yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞEN ADAM AĞIR YARALANDI

Yerel basındaki bilgilere göre üçüncü kat seviyesinden düşen adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salvador'daki Hospital Geral do Estado (HGE) hastanesine kaldırıldı.

Rio Grande do Norte eyaletinden olduğu belirtilen adamın hastaneye ağır yaralı olarak getirildiği ve ameliyata alınmasının planlandığı açıklandı. Ancak ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmediği ve adamın güncel sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış yeni bir bilgiye ulaşılamadı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ OLARAK KAYDA GEÇTİ

Bahia Sivil Polisi'nin olayı ilk aşamada olası bir intihar girişimi olarak kayda geçirdiği, düşmenin kesin nedeninin ise henüz açıklığa kavuşmadığı öğrenildi.