Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

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Fenerbahçe\'den ayrıldı, Premier Lig\'de şov yaptı! İlk 11\'de başladığı maçta yıldızlaştı
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Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de başladığı Newcastle United karşılaşmasına damga vurdu. Genç futbolcu, takımına penaltı kazandırırken İngiliz ekibindeki ilk golünü de attı. Coventry City, Newcastle United'ı 4-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Coventry City'nin yolunu tutan Sidiki Cherif, yeni takımında dikkat çeken bir performansa imza attı. Genç futbolcu, Newcastle United karşısında ilk kez ilk 11'de başladığı mücadelede hem penaltı kazandırdı hem de gol sevinci yaşadı.

İLK 6 DAKİKADA PENALTI KAZANDIRDI

Premier Lig'in 6. haftasında Coventry City, sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sidiki Cherif, henüz 6. dakikada takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Jack Rudoni, penaltı atışını gole çevirerek Coventry City'yi 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

FENERBAHÇE'DEN GİTTİ, İNGİLTERE'DE İLK GOLÜNÜ ATTI

İlk yarıdaki etkili oyununu ikinci devrede de sürdüren Cherif, 48. dakikada sahneye çıktı. Genç futbolcu, rakip fileleri havalandırarak Coventry City formasıyla ilk golünü kaydetti ve takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Böylece Cherif, Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de başladığı karşılaşmayı gol ve kazandırdığı penaltıyla süsledi.

Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı

BİR GOL DAHA ATMA ŞANSINI KAÇIRDI

Cherif, 55. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atmaya çok yaklaştı. Coventry City'nin geliştirdiği hızlı hücumda Asante'nin sağ kanattan yaptığı ortayı Sven Botman uzaklaştırmak istedi. Arka direğe açılan topu önünde bulan Cherif'in altıpas içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak diğer ayağına çarparak auta çıktı. Genç oyuncu, 78. dakikada yerini takım arkadaşına bıraktı.

COVENTRY CITY'DEN 4 GOLLÜ GALİBİYET

Newcastle United, 70. dakikada Sven Botman'ın golüyle farkı bire indirdi. Ancak ev sahibi ekip, 81. dakikada Ellis Simms ve 86. dakikada Stephen-Nevin Mutanda Mfuni'nin golleriyle farkı yeniden açtı. Coventry City, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Premier Lig'de sezona dört mağlubiyetle başlayan Coventry City, Newcastle United karşısında aldığı galibiyetle çıkışını sürdürdü. Üst üste ikinci maçını kazanan İngiliz ekibi, puanını 6'ya yükseltti. Newcastle United ise 8 puanda kaldı.

FenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı - Son Dakika
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