Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

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Fenerbahçe\'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig\'de şov yaptı
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Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan Sidiki Cherif, Everton karşısında takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. İlk golün geldiği penaltıyı kazandıran genç futbolcu, ardından rakip fileleri havalandırarak Premier Lig'deki ilk golünü attı. Cherif'in golüyle Coventry City, Everton karşısında skoru 2-0'a taşıdı.

Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan Sidiki Cherif, Coventry City formasıyla Everton karşısında etkili bir performans sergiledi. Genç futbolcu, önce penaltı kazandırdı, ardından gol sevinci yaşadı.

ÖNCE PENALTIYI KAZANDIRDI

Premier Lig'de Coventry City ile Everton'ın karşı karşıya geldiği mücadelede Sidiki Cherif, takımının hücumlarına önemli katkı sağladı. Fenerbahçe'den İngiliz ekibine transfer olan genç oyuncu, karşılaşmada ilk olarak kazandırdığı penaltıyla öne çıktı. Coventry City'nin ilk golüne dönüşen penaltının kazanılmasını sağlayan Cherif, takımının skor üstünlüğünü elde etmesinde önemli rol oynadı. Genç futbolcu, penaltı pozisyonundaki katkısının ardından hücumdaki etkisini sürdürdü.

Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sidiki Cherif, Everton karşısında yalnızca penaltı kazandırmakla kalmadı. Mücadelenin ilerleyen bölümünde rakip fileleri havalandıran futbolcu, Premier Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Cherif'in golüyle Coventry City farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu. Böylece genç oyuncu, aynı karşılaşmada hem takımının ilk golüne zemin hazırladı hem de ikinci golü bizzat kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı
FenerbahçeEvertonSporSon Dakika

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